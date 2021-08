Ibirité recebe mostra de cinema e terá exibições gratuitas ao ar livre

A mostra estreou em Sabará no dia 31 de julho, em sistema drive thru (foto: Reprodução @noitedecinema) Mostra Noite de Cinema na Metropolitana” chegou a Ibitité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e vai promover nesta sexta-feira (13/8) exibições gratuitas de cinco filmes para a população a partir das 18h, em frente à Escola Municipal do Sambódromo. Foi disponibilizado um ingresso por pessoa com retirada antecipada e os bilhetes já estão esgotados. A “” chegou a, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e vai promover nesta sexta-feira (13/8) exibições gratuitas de cincopara a população a partir das 18h, em frente à Escola Municipal do Sambódromo. Foi disponibilizado um ingresso por pessoa com retirada antecipada e os bilhetes já estão esgotados.



O evento começou em 31 de julho e é promovido pelo coletivo Noite de Cinema, com o apoio das secretarias de cultura dos municípios. A gratuitas em áreas abertas de espaços públicos e privados. O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. O evento começou em 31 de julho e é promovido pelo coletivo, com o apoio das secretarias de cultura dos municípios. A mostra percorrerá 16 cidades, inclusive Belo Horizonte, com sessõesem áreas abertas de espaços públicos e privados. O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet.



“É importante resgatar os eventos na cidade e essa é uma ótima oportunidade devido à exibição ser a céu aberto. Com a pandemia, o teatro municipal, que realiza apresentações à população, está há quase dois anos sem eventos. Estamos felizes em levar para a comunidade esta mostra”, disse o secretário de Esporte, Cultura e Lazer de Ibirité, Michel Bitarães.



Segundo o secretário, um total de 400 pessoas são esperadas, divididas nas duas sessões. Além do número de cadeiras, a arquibancada do sambódromo também será utilizada e comportará mais 50 pessoas, mantendo o distanciamento.

Além das cadeiras, a arquibancada do sambódromo será utilizado pelos telespectadores (foto: Marcos Vinicius Mendonça/Divulgação)



Os filmes escolhidos (veja lista abaixo) retratam a diversidade cultural brasileira e tem classificação para todas as idades. Pipoca e refresco também estão inclusos. A prefeitura de Ibirité orienta para que os participantes usem máscaras.



A mostra seguirá para Caeté, no sábado (14/8) e Santa Luzia, no domingo (15/8). Segundo a organização, em Santa Luzia os ingressos já estão esgotados.

Confira os filmes que serão exibidos em Ibirité:

Filme: Moleque

Gênero: Ficção

Duração: 20 minutos

Classificação: Livre

Sinopse: Inspirado no Chaves, uma das séries de maior sucesso na TV do mundo, o curta-metragem conta a história de Moleque, um menino de rua de dez anos que vive atrás de comida. Um dia, ele conhece Soneca, um vendedor de churros mais velho que, ao ver o garoto andando descalço, resolve dar um par de botas de presente para ele. Mas, ao levar Moleque para a vila onde mora, Soneca passa maus bocados com as travessuras do menino. “Moleque” foi rodado em Minas Gerais, numa vila no Santa Efigênia.

Filme: Melhor som do mundo

Gênero: Ficção

Duração: 13 minutos

Classificação: Livre

Sinopse: Vinicius não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem gibis. Ele coleciona algo que não pode ser visto nem tocado. Vinicius coleciona os sons do mundo. Mas essa não é uma tarefa fácil, especialmente quando se decide encontrar o melhor de todos: o melhor som do mundo. Em sua busca, Vinicius irá descobrir que o melhor som do mundo está muito mais perto do que o esperado.

Filme: O menino leão e a menina coruja

Gênero: Ficção

Duração: 16 minutos

Classificação: Livre

Sinopse: Esse é o universo das pessoas-animais, seres que misturam características humanas com as de outro animal. Quando filhotes, eles precisam estudar na Escola Filhote Selvagem, um lugar onde o aprendizado vai muito além da sala de aula.

Filme: Bá

Gênero: Ficção

Duração: 14 minutos

Classificação: Livre

Sinopse: O menino Bruno é obrigado a lidar com as mudanças que ocorrem em sua vida quando sua “Bá” (de Batchan, avó em japonês) é trazida para morar em sua casa.

Filme: Nada

Gênero: Ficção

Duração: 25 minutos

Classificação: 12 anos

Sinopse: Bia acaba de fazer 18 anos. O final do ano se aproxima e junto dele o ENEM. A escola e os pais de Bia estão pressionando para que ela decida em qual curso vai se inscrever. Bia não quer fazer nada.