Festival Clara Nunes, em Caetanópolis, tem shows online com artistas locais

Festival Clara Nunes terá shows beneficcentes online (foto: Divulgação/ Casa de Cultura Clara Nunes)

O Festival Clara Nunes, evento tradicional em Caetanópolis, terra natal da cantora, chegou à sua 16º edição. Normalmente, é realizado presencialmente em agosto no município, mas devido à pandemia de COVID-19, o evento ocorrerá de forma virtual.

Os shows beneficentes serão transmitidos a partir desta quinta-feira (12/8) ao vivo, no canal oficial no YouTube , reunindo artistas locais. As lives começam às 20h.

Neste ano, o festival tem como tema o "Canto das Três Raças", música dos compositores Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, que foi gravada por Clara Nunes em 1976.

Festival é em homenagem a Clara Nunes, nascida em Caetanópolis (foto: Reprodução/Youtube)

A programação segue até 15 de agosto, com shows diários, incluindo a Banda Euterpe Santa Luzia, uma coreografia apresentando "O Canto das Três Raças", Banda Amigos da Viola e Duo Mood "Soul Brasileiro".

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Municipal, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, o Festival Cultural Clara Nunes faz parte do calendário de eventos turístico e cultural da região, além de ser um bem Imaterial Registrado junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA).

Assim, ele resgata a obra e mantém viva a memória de Clara Nunes, com o objetivo de fomentar o turismo local e regional, valorizando a cultura e aquecendo a economia local.

Festival Clara Nunes faz parte do calendário de Caetanópolis (foto: Divulgação/ Casa de Cultura Clara Nunes)

Para a secretária de Cultura de Caetanópolis, Cassia Regina Ribeiro Munich, realizar o evento durante a pandemia, apesar de desafiador, é uma forma de manter a tradição anual do festival.

“Uma vez que não podemos deixar de realizar, mesmo que de forma virtual e seguindo todos os protocolos de segurança, nas transmissões das lives. Esse ano é a 16ª edição do festival. Temos um público que nos acompanha desde sua 1ª edição, em 2006. Então o desafio é grande, porque os cuidados são intensificados. Mesmo sem público local, nada pode sair errado. Buscamos preservar a qualidade e manter nosso público virtual”, explicou.





Feira de artesanato iniciou as atividades do festival (foto: Divulgação/ Casa de Cultura Clara Nunes) Feira

Apesar de os shows artísticos serem realizados de forma online, uma feira reunindo artesãos caetanopolitanos ocorreu na Praça Anibal Pinto Mascarenhas, em frente à Casa de Cultura Clara Nunes. O evento foi uma estreia na programação, informou a secretária. “Temos muita fé, que estaremos livres da pandemia que ainda nos assola; mas já estamos nos organizando para a realização do 17º Festival Cultural Clara Nunes presencial, no ano que vem”, concluiu Cassia.