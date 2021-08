A segunda temporada de “” estreia na quarta-feira (11/08), às 19h15, no Canal Brasil. A série destop motion adulta é livremente inspirada na obra e na personalidade do cartunista, criador da revistae de personagens como aRê Bordosa e oBob Cuspe, entre outros. Produzida e dirigida por Cesar Cabral, a produção nasceu do curta-metragem “Dossiê Rê Bordosa”, que ganhou mais de 70 prêmios desde seu lançamento, em 2008. A construção do roteiro mescla a estrutura, que se inicia com entrevistas com o próprio cartunista, com adaptações livres de seus personagens e de suas histórias em quadrinhos.

>>>

Com temática urbana, crítica de costumes e, cada episódio teve pauta específica, o mote para seu desenvolvimento. As entrevistas com Angeli servem para construir quadros de humor com o cartunista em boneco animado, cenas ficcionais com seus personagens e esquetes animadas, conduzidas por um casal de locutores (Odayr Baptista e Regina Bittar), dando o tom e unindo as cenas. Os personagens ganharam as vozes de Alessandra Negrini, Milhem Cortaz e Paulo Cesar Peréio, além de Angeli dublando a si mesmo. O episódio de estreia da temporada, intitulado “O cartunista proletário”, caminha pelos dilemas e problemas na vida do trabalhador e Angeli comenta se traiu a linhagem proletária da família ao se tornar um artista.