Com humor ácido, Chico Diaz volta a encenar 'A lua vem da Ásia'

O ator Chico Diaz em cena da peça (foto: PEDRO LAMARE/DIVULGAÇÃO)





“É preciso gritar. Como artista, é obrigação gritar. O grito foi dado ao homem; é uma forma de defesa como outra qualquer.” A declaração de Chico Diaz explica o motivo para o ator voltar a encenar a peça “A lua vem da Ásia”, que ele mesmo adaptou do romance homônimo do escritor mineiro Walter Campos de Carvalho (1926-1998).



O espetáculo – que teve sua primeira montagem em 2011 – volta em versão mais leve, mais bem-humorada, e será encenado neste domingo (28/3), às 18h, com transmissão on-line diretamente do Teatro PetraGold, com acessos vendidos a R$ 20. A temporada vai até 18 de abril, sempre com sessões aos domingos e no mesmo horário.