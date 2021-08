Em edição virtual, FLI-BH realiza debate, saraus e rodas de leitura

Guiada pelo desejo de um futuro menos nebuloso, iluminado pelo poder da leitura e da educação, começa nesta terça-feira (10/08) a 4ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI-BH). Até o próximo dia 20, estão programadas mais de 100 atrações, com a participação de autores, artistas, pesquisadores e profissionais convidados do Brasil e do exterior, conforme o nome do evento indica. Guiada pelo desejo de um futuro menos nebuloso, iluminado pelo poder da leitura e da educação, começa nesta terça-feira (10/08) a 4ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI-BH). Até o próximo dia 20, estão programadas mais de 100 atrações, com a participação de autores, artistas, pesquisadores e profissionais convidados do Brasil e do exterior, conforme o nome do evento indica.





O festival promoverá conferências, mesas de debate, exposições, oficinas, seminário de bibliotecas, rodas de leitura, narração de histórias e saraus, elaborados para atender todas as faixas etárias de público. A programação, integralmente virtual, é gratuita e poderá ser acompanhada pelo Portal Belo Horizonte, com tradução em libras, audiodescrição e legendagem.





O tema escolhido para nortear esta edição, “Virando a página: livro e leitura tecendo amanhãs”, sintetiza o anseio dos organizadores. Com curadoria de Ana Elisa Ribeiro e Madu Costa , o 4º FLI-BH tem entre seus convidados Léo Cunha (BH), Fabrício Marques (BH), Rogério Coelho (BH), Odilon Esteves (BH), Águida Alves (Sabará), Santiago Reis (BH), Carol Fedatto (BH), Rubem Filho (BH), Isaac Luis (BH), Carol Fernandes (BH), Mariana Ianelli e Kiusam de Oliveira (SP), Geovani Martins (RJ), Jeferson Tenório (Porto Alegre), María José Ferrada e Sara Bertrand (Chile) e Marielle Macé e Gisèle Sapiro (França), entre outros.





O evento conta, ainda, com a participação de autores de Angola, da Argentina e de Moçambique, o que permite uma rica troca de experiências acerca de escritas e leituras e sobre uma agenda comum para o livro e a criação literária.





A homenageada desta edição é Maria Mazarello Rodrigues, mais conhecida como Mazza. Pela primeira vez, o festival decidiu homenagear uma profissional da edição e em atividade – as homenagens anteriores foram póstumas.





Com percurso marcado pelo envolvimento com as questões sociais, políticas e culturais do país, Mazza criou e dirige a casa editorial que leva seu nome – a Mazza Edições. Mulher negra, ela também é uma das fundadoras da Editora do Professor e da Editora Vega. Ana Elisa Ribeiro diz que sua primeira função, ao lado de Madu Costa, foi decidir quem seria a pessoa homenageada nesta edição e o tema central, que geraria também um título geral para o evento.





“Decidimos homenagear uma pessoa em vida, algo que não havia acontecido ainda. Escolher a Mazza foi facílimo. Minha reunião com Madu não durou nem 10 minutos. A gente riu muito”, diz a curadora. Ela aponta que “Mazza é uma espécie de unanimidade no nosso meio editorial. É uma mulher dos livros, fez acontecer livros a vida inteira, tem uma trajetória de luta, é corajosa, apostadora e ganhadora. Comemorou seus 80 anos este ano, 40 só da sua editora”. E conta que “o fato de homenagearmos uma mulher negra editora guiou uma parte de nossas intenções depois, para pensar a programação”.





Madu Costa faz coro com Ana Elisa. “Depois de ter feito um mestrado em Paris sobre editoração, Maria Mazzarelo, olhando o Brasil lá de fora, pensou: ‘Eu preciso abrir uma editora e prestigiar o povo preto que escreve e produz literatura de qualidade e que o mercado não absorve’. A partir de 2003, a Mazza ampliou a publicação de literatura infantil afro-centrada, e eu fui contemplada com diversas publicações. Meu livro ‘Meninas negras’, é um sucesso editorial que nem sei dizer o tamanho. Meu nome está projetado no Brasil e no exterior, em Moçambique, onde também tenho obras publicadas, graças à Mazza. Tem a ver com a permanência da luta antirracista por meio da literatura”, diz.

ABERTURA

A pauta étnico-racial, a propósito, é o que guia a conferência de abertura do 4º FLI-BH, com o poeta e ensaísta Edmilson Pereira Resende, que vai falar sobre o tema “Editorias negras no Brasil: notas sobre ser estrangeiro em sua própria terra”, com mediação das curadoras.





“O Edmilson observou que o povo preto no mercado editorial brasileiro é estrangeiro dentro do próprio país. Precisamos de todo tipo de mecanismos para ter visibilidade e sermos ouvidos. Ele vai explicar o que é essa condição. Eu e Ana Elisa vamos fazer a mediação, deixando a palavra com ele e costurando, ao longo de duas horas de conferência, o que ele disser”, diz Madu.





O trabalho da curadoria na escolha dos convidados e dos temas a serem debatidos foi foi marcado pela sintonia, segundo ela. “Nós nos entendemos com muita facilidade, houve uma conexão de conceitos. Nós indicamos vários autores e validamos muitas indicações. Era uma equipe de nove mulheres na curadoria geral e na produção. Eu e Ana Elisa pesquisamos muitos nomes, indicamos muitas mesas, pessoas de Belo Horizonte, de fora de Minas e do Brasil. Eu, por exemplo, briguei muito para que houvesse uma equidade étnico-racial. O número de pessoas negras, autoras, ilustradoras, editoras, é muito significativo”, diz Madu.





Sobre o tema definido pela curadoria, Ana Elisa afirma: “Acho que todo mundo está sonhando com mudança, com um pouco de alegria, com uma mínima visão de futuro. Meu filho me disse, umas semanas atrás, que não se vê no futuro, aos 17 anos de idade. Eu não sentia isso na minha juventude. Por muitas razões, nós estamos precisando virar a página. E os livros, a leitura e a educação séria, emancipadora, fazem parte disso”.





O título do festival, afirma Ana Elisa, foi escolhido “em tom de esperança, e ao mesmo tempo é de trabalho. Daí em diante foi pensar em temas de mesas e oficinas, pensar em pessoas que entendem desses riscados. Claro que nossa lista de possíveis convidados e convidadas era ainda muito maior do que a programação do FLI comporta, mas fazer curadoria é isso: equilibrar o desejado e o possível”.





A secretária municipal de Cultura e presidenta interina da Fundação Municipal de Cultura, Fabíola Moulin, acentua o significado do tema escolhido para o festival este ano. “Acredito que o tema desta edição, que nos convida a olhar para o futuro, ‘tecer amanhãs’ por meio dos livros e da leitura, não poderia ser mais oportuno. Estamos ansiosos para estarmos juntos, virtualmente, ao longo desses 11 dias de festival", diz.





“O FLI BH será o primeiro festival que a Prefeitura realiza em uma edição completa após o início da pandemia, e estamos animados em proporcionar à população da cidade uma programação ampla e muito diversa, que provoca reflexões que consideramos bastante relevantes sobre os livros e a literatura e o papel que eles exercem na formação dos cidadãos”, acrescenta.





A despeito da lista de convidados nacionais e internacionais do festival, é notável a presença de autoras e autores de Belo Horizonte no 4º FLI-BH, o que, conforme Madu Costa, atesta a potência atual da literatura na capital mineira.





“A equipe foi muito lúcida no sentido de destacar a prata da casa e de irradiar isso, porque é um festival internacional. Temos que trabalhar pelo reconhecimento dos nossos e das nossas. Isso esteve muito no colo da equipe, a vontade de privilegiar os talentos locais, que não são poucos. Claro que não conseguimos abarcar todo mundo, até porque é um festival internacional, mas a gente não perdeu esse foco”, afirma.

GÊNEROS

Madu ressalta, ainda, a diversidade de temas e ações que a 4ª edição do FLI-BH contempla. Ela aponta que a programação inclui literatura digital, discussões sobre processos de editoração, o cinema que tem livros como referência ou mote, cenas teatrais, clubes de leitura, saraus e rodas de conversas.





“A curadoria buscou ampliar os gêneros literários para oferecer uma programação que abrace as diversas linguagens da leitura. Estamos trazendo a literatura de cordel, a literatura do slam, as poligrafias e outros gêneros pelo mundo afora. Esta edição reforça o quanto Belo Horizonte reconhece o FLI-BH como um espaço para falar de inclusão, uma pauta urgente e necessária para a nossa cidade”, salienta.





Madu diz que a organização “está feliz e com esperança que o público brasileiro e do exterior abrace nosso festival. Inclusive estamos convocando as escolas, que estão voltando com aulas presenciais, para que transformem os debates do FLI-BH em aulas magnas nesse período. Um festival de literatura oferece conteúdo para formar leitores, pensadores, e vai estar tudo aí, de graça”.





As atividades seguem até o dia 20 de agosto com oficinas de formação, oficinas de sensibilização, oficina “Primeira infância”, rodas de leitura, narração de histórias, clube de leitura, sarau, performance de ilustrações e podcasts.





A programação traz, ainda, mesas de debates com Lucía Tennina (Argentina), Tadeu Sarmento (BH), Paula Abramo (México), Jarid Arraes (Juazeiro do Norte, CE), Sérgio Karam (Porto Alegre, RS), entre outros.





Também compõem a programação exibições de entrevistas com nomes como a francesa Marielle Macé, o moçambicano Nataniel Ngomane e a brasileira Dalva Maria Soares; e o seminário “Adolescer: sujeitos e percursos literários”, que será realizado em comemoração aos 30 anos da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte e vai tratar da relação do adolescente com a leitura, em uma conferência e três mesas de debates com a participação de Bel Santos Mayer (SP), Nilma Lacerda (RJ), Sara Bertrand (Chile), Geovani Martins (RJ) e Roberta Estrela D’Alva (SP), entre outros convidados.





Festival Literário Internacional de BH 2021

Desta terça-feira (10/08) a 20/08. On-line e gratuito. Mais informações na plataforma de realização do Festival (fli.pbh.gov.br).