(foto: Raquel Cunha/Globo)

A primeira temporada de "Ilha de ferro" estreia nesta segunda-feira (09/08), após "Império", na Globo. A série, que mistura ação, drama e aventura, conta a história de Dante (Cauã Reymond) e Júlia (Maria Casadevall), que, assim como os demais petroleiros, vivem pelo menos duas vidas: uma em terra, outra no mar, onde passam duas semanas inteiramente confinados na PLT-137, a Ilha de Ferro, localizada a uma hora de helicóptero da costa brasileira. Em alto-mar, o perigo é permanente. A plataforma é uma panela de pressão prestes a explodir. Os petroleiros enfrentam todo tipo de desafio para manter a produção em dia. Nela, eles são heróis, mas, no continente, nem tanto. Ao desembarcar, voltam para os conflitos familiares, os casamentos por um fio e as contas a pagar. Em casa ou embarcados, os petroleiros não se sentem inteiros em lugar nenhum.





Dante é coordenador de produção da plataforma, que é recordista de acidentes, e vê o sonho de ser promovido a gerente ir por água abaixo com a chegada de Júlia, nova ocupante do cargo. Logo no início da trama, o petroleiro descobre uma dupla traição: sua mulher, Leona (Sophie Charlotte), com quem mantém um casamento tumultuado, revela ter um caso com Bruno (Klebber Toledo), irmão de Dante. “Dante é um personagem muito forte, que não tem uma vida fácil, mas que não tem medo da vida. A agressividade e a revolta do Dante vêm do fato de ele ser um cara que provavelmente não recebeu amor, não recebeu afeto na infância”, declarou Cauã Reymond, ao falar sobre seu personagem. “Ilha de ferro”, exibida originalmente no Globoplay, vai ao ar de segunda a sexta.