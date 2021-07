Maria Bethânia divulga single do álbum de inéditas

Cantora baiana lançou nas plataformas digitais "Lapa santa", que estará no disco "Noturno", previsto para ser lançado no próximo dia 30 (foto: Jorge Bispo/Divulgação)





Inicialmente prometido para os meses de abril ou maio passados, o novo álbum da cantora Maria Bethânia, “Noturno”, teve sua data de lançamento transferida para o próximo dia 30. O primeiro single do novo trabalho, “A flor encarnada”, letra e música de Adriana Calcanhotto, foi lançado em 26 de junho. Na sexta-feira passada (16/07), a cantora baiana divulgou nas plataformas digitais “Lapa santa”, composição de Paulo Dafilin e Roque Ferreira.





A canção fala de religiosidade – tema caro à cantora – sobretudo da praticada na região sertaneja cortada pelo Rio São Francisco. “Lapa santa” é inteiramente inédita para os fãs da cantora – não fez parte de seu último show, “Claros breus''. Tampouco foi cantada na live que a artista fez, em fevereiro deste ano.





Na letra, são enaltecidos costumes atualmente raros nas grandes cidades, como romeiros e romarias, festas no terreiro, candeeiros em torno dos santos e moradores que abrem suas casas para receber os devotos em procissão.





Com arranjos de Letieres Leite, responsável pela direção musical do álbum, “Lapa santa” tem piano e sintetizador de Zé Manoel, violão de João Camarero, baixo elétrico e acústico de Jorge Helder, percussão de Marcelo Costa, viola de Marco Catto, cello de Marcos Ribeiro e violinos de Priscila Rato e Marcio Sanchez.





Esse segundo single contrasta com o primeiro, de tom melancólico. A canção de Calcanhotto tem versos que dizem "O amor não gosta mais de mim/ Nunca mais vi seu clarão/ Serviu pra me trazer aqui/ A esse canto sem função". Na gravação de “A flor encarnada”, Bethânia é acompanhada somente pelo piano do pernambucano Zé Manoel.





A cantora baiana, que completou 75 anos em 16 de junho último, já havia cantado “A flor encarnada” na turnê “Claros breus” (2019/2020), interrompida com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Esse show serviu como inspiração para o novo álbum, gravado no ano passado. “Noturno”, que será lançado pela gravadora Biscoito Fino, terá, além de arranjos e direção de Letieres Leite, a produção musical de Jorge Helder.





Outras faixas já anunciadas do álbum são “Prudência”, de Tim Bernardes, compositor que Bethânia grava pela primeira vez; “De onde eu vim”, de Paulo Dafilin; “Luminosidade”, de Chico César; “2 de Junho”, de Adriana Calcanhotto; e “Bar da noite”, de Bidu Reis e Haroldo Barbosa. (Agência Estado)