Horóscopo do dia (19/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vesta em Libra

Vesta, a deusa do fogo interno, entra em Libra. Nosso foco e devoção se voltam agora para as relações, parcerias, casamento, sociedades e tudo aquilo que envolva outra pessoa. Bom momento para resignificar as relações e transformá-las. O trígono a Lilith em Gêmeos mostra que é possível transformar as parcerias pelo reconhecimento da liberdade, flexibilidade e comunicação clara.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu fogo interno arde agora na busca pelas relações, amor e vida social. Estará se devotando mais ao cuidado neste sentido. O que não foi dito ao outro pede expressão, mas com o devido cuidado e amor vestal. Possibilidades de envolvimento com pessoas do ambiente próximo. Busca por mais leveza, justiça, equidade e relações humanas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O fogo interior está focado agora nas rotinas materiais, trabalho, saúde e corpo físico. A necessidade de se sentir útil e fazer algo concreto será alta. Cuide bem do trabalho e também dos afazeres domésticos e rotineiros. A energia no corpo deve ser canalizada em atividade física e movimento, assim como vivência física, prazerosa e sensorial.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu fogo interno arde agora na expressão de si mesmo. Estará ainda mais autêntico e focado no que realmente quer. Busque aprimorar a si mesmo, sua autoimagem. Lilith no seu signo lhe traz maior consciência de si mesmo e de sua sensualidade e Vesta acende seu fogo interno para lhe fazer brilhar. Maior segurança em ser quem se é.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O fogo interno arde para você agora na vida pessoal e familiar. Estará muito focado no equilíbrio e harmonia do lar, das relações e do ambiente. A necessidade de espaço pessoal será grande. Questões psicológicas são mobilizadas para lhe resignificar as emoções pessoais e o espaço pessoal. Energia amorosa e de cuidado em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu fogo interno arde agora no sentido da comunicação. Suas palavras estarão carregadas de magnetismo e de sua vontade pessoal. Grande foco no tempo presente, nos estudos, leituras e contato com pessoas à sua volta. Novas ideias e pessoas podem lhe auxiliar a renovar sua mente, “queimando” velhas ideias e lhe trazendo renovação intelectual.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O fogo interno arde agora para você no setor material e financeiro. A possibilidade de novos ganhos é grande. Busque focar nos seus talentos e naquilo que pode realizar. As mobilizações na carreira também são estimuladas e você deve ter fé no seu potencial e capacidade de se prover. Foco no bem estar material, prazer e equilíbrio em todos os sentidos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vesta entrando no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta consideravelmente o magnetismo. Necessidade de transformação de si mesmo. Sua vontade estará aumentada, sua energia sexual e magnetismo, tudo isso para que faça escolhas baseadas no que realmente deseja. Busque o senso de lar e proteção em si mesmo e na sua vontade pessoal.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu fogo interno arde agora na devoção espiritual, na transcendência e na transformação psicológica. Grande foco no equilíbrio a partir de práticas energéticas, espirituais e psíquicas. Busque transcendência e conforto no lado não material da vida. O poder de sua entrega, fé e fluidez lhe auxiliarão a remover obstáculos e trazer cura para si e para os outros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O fogo interno arde agora no sentido do bem estar coletivo, de fazer algo bom para o coletivo, as amizades, grupos e o planeta. Seu foco em questões alternativas será grande também. Seja útil e prestativo, levando sua visão interior a muitos. Transformação nas relações com grupos, na comunicação em massa e na maneira como enxerga os processos coletivos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu fogo interno arde agora na sua área natural da carreira, projeção profissional, autoridade e realização. Há muita energia para que expanda e abra as portas para boas oportunidades. Grande foco na vida profissional e na capacidade de dar o melhor de si. Também viverá a autoridade, mas sem perder a sensibilidade e cuidado. Foco no equilíbrio profissional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua fé estará muito aumentada neste período. Seu fogo interno arde agora na busca por fé, significado e expansão. Se permita enxergar a vida por um viés um pouco mais otimista, generoso e corajoso. Esta fé também lhe mobiliza a acreditar mais em si mesmo e no seu potencial. Se permita expandir e descobrir mais sobre si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu fogo interno arde agora no sentido do aprofundamento emocional e nas transformações que daí advém. Capacidade de “queimar” velhos registros e curar a vida emocional. A energia sexual será altíssima, lhe pedindo troca genuína e boa vontade. Questões ligadas a bens comuns também pedem transformação e resolução.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com