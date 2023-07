677

Horóscopo do dia (19/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mudanças emocionais

A Lua em Leão nos traz necessidade de nos sentirmos seguros sendo nós mesmos e exercendo nossa criatividade. A conjunção a Lilith pode nos mostrar alguns pontos de frustração neste sentido, nos pedindo reconhecimento dos pontos onde não apropriamos de nos mesmos. A quadratura a Urano em Touro nos pede que isso seja feito com um tanto de frieza, pragmatismo e senso de inovação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz forte conexão para com sua expressão pessoal e criativa. Todavia, também algumas frustrações podem emergir nesse sentido. Busque entender quais padrões emocionais você precisa revolucionar agora para se permitir ser você mesmo, expressando seu valor próprio com originalidade e se permitindo inovar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje há uma forte conexão emocional com suas raízes, família, lar e/ou passado. Todavia, algumas frustrações podem emergir, pedindo cura. Em especial se a família ou um dos pais tem algo de dominante, busque entender se seus valores são diversos e se permita ser você mesmo. Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe convida a se redescobrir sob sua própria luz, mas sem perder a sensibilidade lunar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz forte ímpeto de comunicar suas emoções com intensidade. Todavia, algumas frustrações também podem emergir aqui. Busque entender suas motivações emocionais e também as subconscientes, aquilo que foi reprimido. Evite ser explosivo ou impulsivo na fala, mas saiba comunicar as emoções com clareza e calma, mesmo as mais difíceis.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz grande senso de apropriação de seu valor e espaço pessoal. Todavia, a conjunção a Lilith também pode trazer à tona algumas frustrações neste sentido. Busque ser justo e imparcial na análise de qualquer questão financeira ou de valor próprio. Também novidades e renovações podem ser úteis, lhe expandindo horizontes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais subjetividade à tona, todavia também pode haver frustrações ligadas a esta expressão emocional e pessoal com Lilith. Será preciso ter mais autodomínio, frieza e objetividade para curar tais emoções. Desafios ligados à carreira, compromissos e figuras de autoridade lhe pedem desapego de excessos e resolução imparcial.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede mais interiorização. Algumas emoções antigas são recicladas e certas frustrações emocionais subconscientes devem ser trabalhadas. Será preciso ter uma visão muito mais ampla e livre de si e do que sente para curar tais emoções. Também na lida com pessoas, busque entender onde deve ser fiel a si mesmo e objetivo antes de tudo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz emoções intensas quanto a grupos, amizades e vida social, mas também possíveis frustrações neste sentido. É preciso que haja veracidade e honestidade emocional nestes contextos, sem frustrar a si mesmo. Algumas emoções profundas são trabalhadas para que você se relacione com os semelhantes levando em conta sua saúde psicológica.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Emoções ligadas à sua carreira, imagem profissional, compromissos ou figuras de autoridade emergem hoje, mas também possivelmente alguns padrões frustrantes nestes contextos. Busque ter bastante imparcialidade e senso de justiça ao invés de se entregar a emoções exageradas. A visão de outras pessoas pode lhe auxiliar a entender e curar tais emoções.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções se encontram hoje na busca por liberdade, expansão, aventura e podem estar até mesmo um pouco selvagens. Deve tomar cuidado, todavia, já que algumas frustrações nessa liberdade ou visões podem lhe levar a exageros. Algumas questões mais rotineiras e pragmáticas podem lhe auxiliar a curar esse quadro emocional com mais frieza e razão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Ocorre agora uma reciclagem emocional profunda. Algumas emoções mais frustrantes podem emergir, pedindo cura. A expressão fiel e inovadora de si mesmo pode auxiliar muitíssimo neste processo. Se deixou de ser você mesmo pelos outros, deve agora reciclar esse senso de autoconfiança e se nutrir, permitindo que sua verdadeira expressão aflore e deixando velhos apegos e emoções irem embora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe fazem gravitar rumo ao outro, parceiras, casamento e/ou vida social. Todavia, algumas frustrações também podem emergir no processo. Deve buscar consultar suas emoções de forma analítica para resolver quaisquer desentendimentos sem perder a imparcialidade e senso de justiça. Saiba conciliar vida familiar e conjugal com equilíbrio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe conecta emocionalmente às suas rotinas, tarefas, trabalho, relações de trabalho, corpo físico e/ou saúde. Todavia, algumas emoções neste sentido podem trazer frustrações. Você deve agora usar de muita racionalidade e mudança de ideias para trabalhar melhorias na esfera material. Busque ser flexível, criativo e adaptável para curar tais emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta