Raul Gil volta com programa inédito neste sábado no SBT/Alterosa

(foto: Rodrigo Belentani/SBT)

O "Programa Raul Gil" retorna inédito a partir deste sábado (17/07), às 14h15, no SBT/Alterosa. O apresentador chega ao palco emocionado e faz uma declaração ao público. "Senhores telespectadores, boa tarde! Estamos iniciando o Programa Raul Gil. Depois de um ano e três meses em casa, graças a Deus estamos liberados para voltar. Quero agradecer a Deus por estar de volta, a vocês que têm acompanhado meu programa", declara. Ele também comenta o acidente que teve em sua casa, quando fraturou a costela e se emociona ao recordar: "Não foi fácil. Mas estou de volta, graças a Deus. É difícil falar, é muita emoção. Ver esse auditório, meus amigos cameramans, cabomans, pessoal do switcher, maestro... Que Deus nos ajude para que passe logo esse problema desse vírus. Estou de volta!". O "Programa Raul Gil" retorna inédito a partir deste sábado (17/07), às 14h15, no SBT/Alterosa. O apresentador chega ao palco emocionado e faz uma declaração ao público. "Senhores telespectadores, boa tarde! Estamos iniciando o Programa Raul Gil. Depois de um ano e três meses em casa, graças a Deus estamos liberados para voltar. Quero agradecer a Deus por estar de volta, a vocês que têm acompanhado meu programa", declara. Ele também comenta o acidente que teve em sua casa, quando fraturou a costela e se emociona ao recordar: "Não foi fácil. Mas estou de volta, graças a Deus. É difícil falar, é muita emoção. Ver esse auditório, meus amigos cameramans, cabomans, pessoal do switcher, maestro... Que Deus nos ajude para que passe logo esse problema desse vírus. Estou de volta!".





• • •





No quadro “Homenagens”, MC Livinho chega ao programa cantando "Ela é espetacular" e, logo depois, é surpreendido por um VT que conta passagens de sua história com imagens de sua infância e adolescência. No vídeo, o cantor também recebe depoimentos dos amigos Gaab, MC Chiquinho e Péricles, além de ver suas músicas interpretadas por outros músicos, como Joni, que traz ao palco sua versão de "Cheia de marra", e Jofrancis com "Tudo de bom". Já o “Crianças curiosas” traz a apresentadora Antônia Fontenelle respondendo as perguntas de Biel, Heleninha, Pedro e Alice. Entre as questões debatidas, estão algumas como "o que você acha das crianças de hoje em dia terem redes sociais?". O programa ainda terá a competição musical "Shadow Brasil".