Horóscopo do dia (17/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Crescente em Libra

A Lua entra na fase Crescente no signo de Libra. Estamos num clima de expansão de relações e sociabilidade. As emoções passam pela necessidade de equilíbrio, razão, harmonia e ponderação. Busque expandir agora parcerias e emoções partilhadas. O sextil a Vênus e Marte facilita a integração entre opostos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz forte motivação de expandir suas relações, buscar mais contato humano e escutar o que os outros tem para compartilhar. Há um forte senso de criatividade que lhe traz mais motivação. Marte, seu regente, ainda está sob a influência de Vênus e lhe mobiliza seu lado sociável, prazeroso e amigável.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior força e motivação emocional para trabalhar, servir, cuidar da saúde e ser útil. Suas emoções lhe pedem realização prática com equilíbrio, beleza e harmonia. Há um forte senso de criatividade emocional que lhe impele a fazer tudo isso. Vênus, sua regente, ainda recebe as influências de Marte e lhe impele a partir para a ação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz maior força de ser criativo, lúdico, liberar sua criança interior e se expressar. Tudo isso lhe trará maior senso de equilíbrio e do prazer de ser você mesmo. Há uma forte criatividade que passa pelo reino mental e deve ser expressa. Seja mais aventureiro, viva romances, possibilidades ou inovações.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz uma vontade aumentada de estar em família, na paz do lar ou em contato com as próprias emoções. A Lua, sua regente, lhe motiva em seu setor natural, pedindo que se viva o prazer e alegria do contato íntimo, dos sentimentos partilhados e do que há de melhor em termos pessoais na sua vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz forte estímulo intelectual. A vontade de expandir as ideias, estudos e formas de comunicação estará alta, mas tudo isso sob as cores equilibradas de Libra. Vênus e Marte no seu signo continuam lhe mobilizando fortemente a criatividade e expressão multifacetada de si mesmo. Comunique com alegria suas ideias e talentos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz necessidade emocional de expandir no mundo material, buscar possibilidades financeiras, viver mais prazeres sensoriais e se sentir mais seguro materialmente. Tudo isso deve ser feito sob o tom leve e equilibrado do signo de Libra. O contato com um forte senso de criatividade emocional auxiliará nas questões materiais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior disposição emocional e vontade de expressar o que sente. Estará mais acolhedor, subjetivo e intuitivo. Há uma forte necessidade de relações humanas. Vênus, sua regente, ainda recebe as vibrações de Marte, ambos no setor social, lhe pedindo que acolha mais as pessoas e busque interatividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior necessidade de exploração emocional subconsciente, entendimento psíquico e espiritualidade. Tudo isso com racionalidade e equilíbrio típicos do signo de Libra. Busque tempo para meditar e estar em contato consigo. Marte, seu regente, recebe ainda as influências de Vênus, lhe pedindo mais cuidado para consigo mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expansão da vida social, amizades, contato com grupos, movimentos coletivos e globais. Estará buscando mais paz e integração nas interações humanas, colhendo e cuidando. Há uma forte criatividade que se expressa como idealismo e luta por causas, princípios e melhorias sociais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expansão em termos de carreira, autoridade e realizações. Buscará atender a compromissos e fazer o seu melhor, mas tudo isso sob o colorido equilibrado e harmonioso do signo de Libra. Há uma forte criatividade emocional que lhe impele a usar seu magnetismo para a conquista material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz necessidade emocional de expansão, buscar novas ideias com sabedoria, integração, filosofia, fé e tudo aquilo que traga significado para a vida. Busca por conexão espiritual pelos sentimentos. Há uma forte criatividade em termos de relações humanas. A busca por novas paragens e possibilidades será melhor ainda feita em conjunto.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz necessidade de aprofundamento emocional. Estará mais em contato com suas emoções, mas isso deve ser feito sob a luz harmoniosa e racional do signo de Libra. A necessidade de troca afetiva e/ou sexual será expansiva, mas também com empatia. Há uma forte criatividade material que pede respaldo emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com