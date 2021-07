Cliques esportivos provam que a câmera capta o 'Instante invisível'

(foto: Eugênio Sávio/Divulgação)

O craque argentino Lionel Messi e "os dois Ronaldos" estão na seção da exposição dedicada ao futebol (foto: Eugênio Sávio/Divulgação)

Na esteira da retomada de eventos culturais em Belo Horizonte, a Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas, no Minas Tênis Clube, abre nesta quinta-feira (15/07) a exposição inédita "Instante invisível". A mostra, que ficará em cartaz até 26 de setembro, reúne fotos produzidas pelo jornalista e fotógrafo Eugênio Sávio durante a cobertura de eventos esportivos.





Originalmente programada para estrear em 2020, "Instante instável" foi adiada em virtude da pandemia do novo coronavírus. Apesar da incerteza que rondou a organização durante o ano passado, o adiamento veio a calhar, já que a exposição abre agora às vésperas do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão inaugurados no próximo dia 23.





"Por um bom tempo, a gente ficou muito tenso, sem saber se ia abrir de fato. Rejeitamos a ideia de fazer uma exposição virtual. Muitas das fotos que estão expostas nunca ganharam esse tipo de visibilidade, nunca foram impressas em grande formato no papel fine art. Então, seria muito frustrante transformar esse projeto em uma experiência virtual, fora da galeria. Ao longo de todos esses meses, acompanhamos a possibilidade de flexibilização e, agora, depois de muita espera, o público vai poder conferir tudo de perto", afirma Eugênio Sávio.





Ele conta que o convite para desenvolver a exposição partiu do Minas Tênis, há mais de um ano. O projeto ficou suspenso por um tempo e foi retomado diante do avanço da vacinação na capital mineira e da reabertura das atividades culturais autorizada pela PBH. Para ajudá-lo no desenvolvimento da mostra, Sávio convidou João Castilho e Pedro David, que assinam a curadoria.





"Instante invisível" reúne 138 fotos, organizadas em três seções. A primeira apresenta registros realizados em jogos Pan-Americanos e Olímpicos. A segunda é dedicada especialmente ao futebol. A terceira e última é formada por imagens feitas do lado de fora das arenas esportivas.

"Junto com os curadores, fiz muitas longas sessões de conversa para, a partir do meu arquivo, decidir as imagens que entrariam na exposição. Como o que eu mais fotografei foi futebol, não poderia deixar de dedicar um bom espaço para isso. Estão lá fotos do Messi, do Neymar, dos dois Ronaldos, da Marta, e também fotos da torcida no Mineirão, por exemplo, quando as aglomerações não eram um problema", conta.





"A exposição é bem concentrada no esporte, mas também traz à tona como esses eventos me proporcionaram a oportunidade de rodar o mundo. A última parte é focada nisso. É um recorte pessoal, que foca nas minhas habilidades e técnicas como fotógrafo", diz.





Eugênio Sávio começou a fotografar na adolescência, por influência do pai, um fotógrafo amador que mantinha, em casa um laboratório desativado. Depois que cursou a faculdade de jornalismo na UFMG, ele passou a atuar como fotógrafo profissional, ao mesmo tempo em que dava aulas na PUC-Minas. Atualmente, ele atua na área de produção cultural e é o responsável pela organização e curadoria geral do Festival de Fotografia de Tiradentes.





"Comecei a me interessar por fotografia ainda em casa, e uma das coisas que mais me atraíam era o futebol. Uma das primeiras imagens que fiz na vida, com uns 15 anos de idade, foi de um jogo de futebol. A partir daí, nunca parei mais. A foto mais recente da exposição deve ser de 2019", conta Sávio.





"Instante invisível", portanto, funciona como um panorama da carreira do fotógrafo, que se estende por mais de três décadas. O título da mostra se refere ao momento em que a câmera capta o sujeito em movimento. É aquele intervalo de tempo que todo mundo vê, mas só a fotografia é capaz de eternizar.





"É a surpresa do que vai acontecer sem que a gente possa prever. Com os anos de prática, a gente vai calibrando o olhar para congelar o momento exato. Hoje, as arenas esportivas são muito preparadas para gerar boas imagens. A imagem corre em paralelo com o esporte, e hoje a gente tem acesso a fotos em altíssima qualidade dos eventos esportivos", analisa.





Segundo ele, esse tipo de fotografia idealiza os personagens, foca em corpos perfeitos e evoca muitos ideais. Ao mesmo tempo, ela "transforma uma situação de disputa em uma imagem incrível".





"Algumas vezes, eu tive essa felicidade de, por meio da imagem, atrair e emocionar as pessoas. Vivi uma época em que a TV não era tão importante, então os jornais e revistas eram o lugar para ver o que tinha acontecido nos jogos. Também acompanhei essa migração para a internet e tem sido bem fascinante acompanhar todas essas mudanças", afirma.





Na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, Eugênio Sávio fotografou a partida entre Brasil e Sérvia. O passe que resultou no primeiro gol da Seleção Brasileira, feito por Paulinho, rendeu ao fotógrafo uma foto em que o jogador estica as duas pernas como um bailarino. Ao chegar na internet, a foto viralizou e gerou muitos likes nas redes sociais.





Sávio não vê mal se "Instante invisível" se tornar um chamariz para um público sedento por atualizar o feed ou o stories do Instagram. Durante a montagem, ele já notou a empolgação dos próprios funcionários do Minas. "Acho que vai ser um sucesso de compartilhamento", opina.





Os visitantes da exposição poderão fotografá-la, só não podem esquecer os protocolos de segurança ditados pela pandemia. A capacidade da galeria é limitada a 30 pessoas e o uso de máscaras no local é obrigatório.

O lado de fora das arenas esportivas e as cidades que o fotógrafo visitou a trabalho são um dos três eixos temáticos da mostra (foto: Eugênio Sávio/Divulgação)



INSTANTE INVISÍVEL

Desta quinta-feira (15/07) a 26 de setembro. De terça a domingo, das 13h às 19h. Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada gratuita, limitada a 30 visitantes simultâneos, com uso obrigatório de máscara.