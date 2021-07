Chico César faz duo com Mariana Aydar em autodeclaração de amor do Brasil

Fã do cantor e compositor paraibano, a cantora paulista pediu uma festa do ídolo como presente em seu aniversário de 15 anos (foto: Autumn Sonnichsen/Divulgação)

Fã incondicional de Chico César, a cantora e compositora paulista Mariana Aydar conseguiu realizar o velho sonho de gravar uma canção com o artista paraibano. "O futuro já sabia" (Barro e Ed Staudinger) foi lançada como single nas plataformas digitais. Mariana e Chico dividem os vocais da canção, que celebra o clima dos festejos juninos.





Em sua festa de 15 anos, Mariana ganhou dos pais um show do ídolo de presente. Pelo que parece, o futuro já sabia que os dois se reencontrariam por meio da música. Produzida por Márcio Arantes, que tocou baixo, violão, percussão, programação e samples, a gravação contou também com a participação do sanfoneiro sergipano Mestrinho.





“Para mim, Chico César é uma das primeiras referências desse Nordeste mais contemporâneo, com raízes no chão e antenas no céu. Lançar uma música com ele é um grande sonho realizado”, diz a cantora. Ela conta que encomendou a canção para Barro.





“Quando ouvi a música, pude observar que é um xote bem influenciado por Dominguinhos. Um xote bem-apaixonado, otimista, leve, esperançoso, que achei a cara do Chico e por isso o convidei para cantar comigo. A gente já teve vários momentos musicais juntos. Momentos esses muito importantes, de amizade verdadeira, mas ainda não tínhamos feito um registro musical”, diz ela.





A gravação foi feita de modo remoto. Chico estava no Uruguai e gravou de lá. “Mandei a base para ele, que cantou em cima. Mestrinho também gravou com o seu acordeom direto de sua casa, em São Paulo. Mas para quem está ouvindo a impressão é de que todos gravaram juntos.” Para Chico César, “O futuro já sabia” traduz o afeto do Brasil por si mesmo. “É lindo esse amor, que nada mais é do que autoestima, autoafeto. Um país que se quer bem.”





Mariana observa que, com a crise sanitária, finalmente entendemos a importância da arte, que conseguimos viver sem muitas coisas, mas não sem a música, livros, cinema, teatro... A música me salvou quando tive que fazê-la, consumi-la e também era isso que desejava quando compunha as canções. Acho que colocamos a arte no mundo para nos salvar e, ao mesmo tempo, salvá-lo”, afirma.