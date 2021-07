Lançada canção inédita de Cazuza que teve confusão em Araxá como inspiração

Cazuza ao lado de sua banda e grupo de amigos de Araxá, em pizzaria da cidade (foto: Maria Rita/Arquivo Pessoal) Em homenagem aos 31 anos da morte de Cazuza, neste fim de semana a Universal Music lançou uma gravação inédita do cantor. A inspiração da letra foi uma confusão em pizzaria de Araxá, há 35 anos, envolvendo o cantor e compositor.

Mina", gravada em 1987, e que acabou não entrando no disco "Só Se For a Dois" (segundo álbum solo de Cazuza), foi disponibilizada em todas as plataformas digitais do cantor na última sexta-feira (9/7). Um clipe também (veja abaixo) também foi lançado, criado por Humberto Barros.





A confusão que serviu de inspiração para a canção aconteceu após o show do cantor e sua banda no ginásio Dino Baroni, em 15 de junho de 1986, quando todos foram até uma pizzaria, acompanhados de grupo de amigos da cidade de Araxá.

"Saímos para comer uma pizza e a determinada altura apareceu um cara querendo mandar numa das meninas que estava ali. 'Esse aí me viu crescer e acha que é meu dono', ela disse. Lá pelas tantas, o cara pegou uma faca, Cazuza defendeu todo mundo, jogou uma mesa nele e o segurança chegou. Um tempo depois, veio ‘Mina’”, contou o baixista Nilo Romero, em comunicado à imprensa.

Em entrevista à Rádio Imbiara, de Araxá, a professora Maria Rita, que esteve presente no dia em que houve a confusão, contou que Cazuza se irritou ao presenciar uma briga envolvendo uma fã.

“Depois do show do Cazuza, entramos no ônibus da banda e levamos os músicos para comer uma pizza no Tarantela. Depois de muita conversa jogada fora, um dos integrantes da banda resolveu jogar um charme para a fã do Cazuza, mas ele não sabia que o namorado dela estava sentado junto com todos. Rolou um clima e o namorado, todo enciumado, pegou uma faca querendo brigar. Cazuza ficou muito nervoso e começou a quebrar o bar. Mas ninguém se feriu e a noite acabou em paz. Volto para te buscar, gritou ele para a menina, indo embora no ônibus com a banda”, contou Maria Rita.

A canção é uma composição do poeta do rock em parceria com George Israel e Nilo Romero.

O arranjo de "Mina" foi refeito pelo produtor Nilo Romero com os três músicos presentes na gravação de 1987: Rogério Meada (guitarra), João Rebouças (teclado) e Nilo (baixo), além de participações de Lourenço Monteiro (bateria) e Marcos Suzano (percussão).



Já o coro recebeu as vozes de Solange Rosa, Eveline Hecker e Paulinho Soledade; o mesmo do original.