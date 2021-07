Giramundo estreia no YouTube três espetáculos marcantes do grupo

Para celebrar os seus 50 anos, a partir desta segunda-feira (12/07), o Giramundo passa a disponibilizar gratuitamente três espetáculos marcantes do grupo em seu canal oficial no YouTube. A estreia será com a montagem “A Bela Adormecida", responsável pelo surgimento da companhia, que será exibida até 26 de julho. Entre 27 de julho e 10 de agosto, será a vez de “Os orixás”, experiência musical visualmente potente. Em 11 de agosto, “As aventuras do Dr. Botica”, inspirada no universo dos brinquedos, ganha temporada virtual e segue até o dia 25 do mesmo mês. Os espetáculos são representativos de três períodos distintos e também se diferenciam pelas técnicas de construção e manipulação dos bonecos, o que permite explorar as diferentes vertentes artísticas do Giramundo.





(foto: Marcos Malafaia/divulgação)





“A Bela Adormecida”, criado em 1971 por Álvaro Apocalypse, Tereza Veloso e Maria do Carmo Vivacqua Martins, a Madu, surgiu como brincadeira de família. Para a primeira montagem, os bonecos foram construídos de forma simples, a partir da técnica de bastão, sendo modelados em papier collé, uma espécie de colagem. O texto foi adaptado por Álvaro a partir do conto de Charles Perrault e, como o Giramundo contava apenas com três integrantes, todas as cenas foram construídas para, no máximo, três manipuladores. Em 1976, o grupo fez uma remontagem da peça, possibilitando a reconstrução de todos os bonecos e cenários. Desta época, apenas a trilha sonora não sofreu ajustes. Em 1991, o espetáculo novamente foi remontado.