Trupe de Truões homenageia a radionovela com espetáculo virtual

O espetáculo conta a história de uma moça pobre e ingênua que se apaixona por um homem rico e é traída pela melhor amiga (foto: Trupe de Truões/Divulgação)





Em meio ao desafiador cenário do presente, sem possibilidade de aglomerações e encontros tão essenciais para as artes cênicas, olhar para o passado foi a saída encontrada pela Trupe de Truões para se manter em contato com o público.





Neste fim de semana, o grupo de Uberlândia apresenta “Love night: Edição especial Iracema”. O espetáculo mistura música e teatro, inspirado na Era de Ouro do Rádio brasileiro, vivida no começo do século passado.





“Neste momento da pandemia, buscamos alternativas para seguir apresentando novos produtos culturais para as pessoas, respeitando a dificuldade do momento. Queríamos fazer uma live, mas pensávamos em algo diferente, que dialogasse com nossas pesquisas”, afirma Amanda Barbosa, atriz e coordenadora de comunicação da companhia.





O espetáculo nasceu em julho do ano passado, com apoio de um edital emergencial da Prefeitura de Uberlândia. “Uma coisa forte na gente é o melodrama. Pensando em como levar isso para o vídeo, para a live, que era a única forma de apresentar, lembramos dos programas de rádio, que eram ao vivo e tinham plateia, mesmo sendo transmitidos para um público distante. Essa foi a nossa inspiração”, conta Amanda.





Assim surgiu “Love night”, uma peça teatral virtual que simulava um programa de rádio, com diversas atrações ao vivo, divididas em blocos. Uma delas era a radionovela, que teve apenas um capítulo apresentado, mas com boa recepção do público. O sucesso fez o grupo apostar agora nessa edição especial, dedicada apenas à trama chamada “Iracema”. Ela será apresentada em versão expandida e previamente gravada, com três capítulos e duração total de 30 minutos. A produção vai ao ar neste sábado (29/5) e domingo (30/5).





LOCUTOR

“Agora queremos apresentar os outros capítulos, dentro da estrutura do programa de rádio”, diz a artista, que é uma das atrizes do espetáculo. O formato é centralizado no locutor Honey Vaz, que conta com a participação de seus assistentes de palco, que cantam, dançam e interpretam canções, além de atuarem na radionovela.





A trama melodramática conta a história de Iracema, uma moça pobre e ingênua, que se apaixona pelo endinheirado Vicente. A família dele não aceita o relacionamento, e a melhor amiga de Iracema surge como vilã.





“Dentro do programa de rádio, apresentamos a novela toda. Temos o desafio de cantar músicas que se relacionam com a história e ainda atuar, interpretando as personagens e as assistentes de palco, tudo de maneira intercalada”, esclarece Amanda Barbosa.





Segundo ela, não se trata simplesmente de teatro, nem de rádio, mas de uma mistura genuína entre os dois, adaptada para o vídeo e mantendo a essência teatral do grupo fundado há 19 anos. “Estamos num cenário em que é preciso reinventar para sobreviver. O teatro talvez seja a última atividade a voltar, se voltar. Estamos na busca por inovação, e um caminho para isso é olhar para nossa cultura, que tem muita coisa para nos alimentar. Nada é descartado, tudo pode ser revisto, renascido”, diz Amanda.





Ela afirma que o olhar da Trupe de Truões se direciona para “o que o Brasil já fez”. “Assim chegamos na Era de Ouro do Rádio e pensamos em trazer isso para o século 21, com vídeo e internet.”





“Love night: Edição Especial Iracema”

Neste sábado (29/5), às 19h, e domingo (30/5), às 21h, no canal da Trupe de Truões no Youtube. Gratuito.