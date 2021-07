Biografia de Felipe Neto destaca suas polêmicas com famosos

Felipe Neto tem hoje 70 milhões de seguidores, somando-se seus perfis no YouTube, Instagram e Twitter (foto: Fotos: Editora Máquina de Livros/Divulgação )





A definição de youtuber, há algum tempo, não é suficiente para Felipe Neto Rodrigues Vieira, de 33 anos, mais conhecido por Felipe Neto. Empresário, escritor, humorista e filantropo, é também considerado figura-chave no debate público brasileiro, além de uma das personalidades mais populares do mundo na rede social dedicada aos vídeos (YouTube).









Embora não seja conhecido pelos menos conectados ou subestimado por quem questiona a relevância das novas mídias, Felipe Neto tem hoje 70 milhões de seguidores na somatória de seus perfis no YouTube, Instagram e Twitter. Para efeito de comparação, apenas no Twitter são 13,5 milhões. Quase o dobro do presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem Felipe é crítico ferrenho e, por consequência, acabou se tornando alvo.





Em maio deste ano, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou uma investigação contra Felipe Neto por ter chamado Bolsonaro de “genocida”. Após o episódio, ele fundou o movimento Cala a Boca Já Morreu, como objetivo de oferecer, gratuitamente, o serviço de advogados para quem for ameaçado em virtude de manifestações políticas. Casos que mostram o poder midiático do jovem que ganhou popularidade falando sobre trivialidades em tom debochado no YouTube, há cerca de 10 anos, e já comprava briga por criticar políticos antes mesmo das eleições de 2018.





A proposta de Nelson Lima Neto foi mostrar como foi construído o caminho até o estrelato. “A ideia de uma biografia veio não só pela relevância atual, mas também para fazer uma espécie de passo a passo da vida dele até aqui. Saber como ele cresceu, os pensamentos que tinha na infância, as influências na adolescência e os primeiros passos como youtuber”, diz o autor.



O youtuber quando criança. Segundo o biógrafo, Felipe Neto não colaborou com o livro





PESQUISA

Para isso, ele diz, o trabalho de pesquisa e apuração foi árduo, sobretudo por não contar com depoimentos ou mesmo com a colaboração do biografado. “Fizemos uma pesquisa inicial e, com base nela, procuramos o Felipe por meio de sua assessoria. Abrimos que estávamos fazendo um grande perfil sobre ele, que daria um livro, e queríamos saber se ele topava participar”, conta Lima Neto.





“Ele respondeu que não tinha interesse, mas não tinha nenhuma oposição ao processo. Continuamos com a mesma boa vontade de antes, mas com algumas dificuldades a mais para checar, rechecar, saber ao certo quantos quartos tinha a casa de infância dele, qual o nome da rua em que ele cresceu, entre outros exemplos.”





O trabalho, descrito por ele como “apuração jornalística na veia”, foi elogiado pelo biografado. “Terminei ‘Felipe Neto – O Influenciador’, de Nelson Lima Neto. Foi incrivelmente esquisito ler uma biografia sobre mim. Eu não tive qualquer participação no livro, é não autorizado. Posso dizer que quase tudo dentro dele está correto, inclusive a exposição dos meus defeitos”, publicou Felipe Neto, no Twitter, em 8 de junho.





Na mesma publicação, Felipe Neto ainda elogiou a inclusão de depoimentos de colegas de colégio com quem ele não tem contato há muito tempo, mas fez algumas críticas. “Acho que o livro deu muito pouca importância aos maiores projetos da minha vida: o VERO (instituto sem fins lucrativos criado em dezembro, voltado para iniciativas de educação digital) e o Cala Boca Já Morreu. Ao mesmo tempo, deu importância demais a brigas com pessoas que já foram superadas há anos, coisas bobas que parecem muito sérias no livro”, declarou o influenciador, que ainda se disse magoado pela inclusão de “todas as coisas horríveis que o Rafael Portugal falou de mim e não ter mencionado que ele depois pediu profundas desculpas publicamente e confirmou que era tudo piada e nada verdade”.





polêmicas que detalhamos e explicamos no livro.”



Autor do livro aposta que, com suas críticas de teor político, o influenciador terá papel importante na próxima eleição

Sobre o pouco espaço às iniciativas filantrópicas recentes, o autor diz que não houve prazo compatível para incluí-las devidamente. Contudo, desavenças e imbróglios de Felipe Neto com outras personalidades, que foram parar até mesmo na Justiça, ocupam um bom espaço da publicação. “Ele enfrentou muitos processos. Do Marco Feliciano, da Viih Tube e muitos outros. Foram muitasque detalhamos e explicamos no livro.”





De como a censura levou o youtuber a 'bombar' uma Bienal





Um dos episódios emblemáticos destacados pelo autor é ligado à Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2019. Na ocasião, o youtuber comandou uma ação que distribuiu, gratuitamente, cerca de 14 mil livros com temática LGBT no evento, depois que o então prefeito carioca Marcelo Crivella (PRB) determinou o recolhimento de um livro dos “Vingadores” com personagens homossexuais por suposto "conteúdo sexual para menores".





“Nós mostramos como ele transformou um evento que estava fadado à censura, estando a quilômetros de distância do local. Ele conseguiu doar 14 mil livros sem colocar um pé na Bienal, tudo do escritório dele, criando uma mobilização. Fizeram a Bienal virar o assunto do momento e virou um fim de semana de liberdade, de conhecimento, de cultura”, comenta o biógrafo.





FONTES

A biografia inclui um grande número de fontes, desde algumas mais famosas, como Nataly Mega, a Nathy, colega de classe de Felipe na escola, que, coincidentemente, se casaria com o humorista Fábio Porchat, até outras mais anônimas, que, de alguma forma, atravessaram o caminho da jovem celebridade.





Para o autor, o grande retorno será para o público, que poderá conhecer mais sobre esse personagem tão presente na mídia nacional e também sobre a nova configuração do ambiente midiático, que alça influenciadores a tal patamar de importância.





“Não fizemos o livro para o Felipe. O atestado dele de que está tudo correto é ótimo, dá mais credibilidade, mas isso não tiraria o mérito do livro caso ele criticasse, como até criticou”, afirma Lima Neto. “Estamos falando de uma pessoa pública, que é fundamental, mal ou bem, acompanhar e saber o que ele faz. É um cara que já tem relevância e terá ainda mais nas próximas eleições. Oferecemos com o livro uma base de fundamentação teórica e de pesquisa para que cada um possa debater com outras pessoas e saber mais sobre esse personagem.”





“Felipe Neto – O influenciador”

.Nelson Lima Neto

.Editora Máquina de Livros (216 págs.)

.R$ 49 (impresso) e R$ 32,90 (e-book), à venda no site