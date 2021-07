Karim Aïnouz vai dirigir seu primeiro filme em língua estrangeira

(foto: LOIC VENANCE/AFP)





“Firebrand” será o primeiro filme de Karim Aïnouz em língua estrangeira. O diretor brasileiro divulgou a notícia no Festival de Cannes, onde exibe pela primeira vez, nesta sexta-feira (9/07), “Marinheiro das montanhas”, selecionado como longa convidado da mostra Sessão Especial no evento. “Firebrand”, a cinebiografia de Catarina Parr, a sexta e última esposa de Henrique VIII, será estrelada por Michelle Williams – quatro vezes indicada ao Oscar e vencedora do Emmy e do Globo de Ouro – produzida por Gabrielle Tana (“A escavação) e escrita pelas irmãs Henrietta e Jessica Ashworth (“Killing eve”).





Catarina Parr, uma mulher absurdamente brilhante que me inspira profundamente, cuja história tem sido quase invisível, no mínimo sub-representada, na história do Reino Unido. Muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique VIII e aqueles que morreram e sofreram por seus atos cruéis, mas meu foco aqui é numa mulher que não somente conseguiu sobreviver, mas também resplandecer", declarou Aïnouz. O cineasta cearense dirigiu os filmes "Madame Satã", "O céu de Suely", "Praia do futuro" e "A vida invisível", este último vencedor da mostra Um Certo Olhar, em Cannes, em 2019.