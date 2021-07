(foto: Globo/Divulgação)





“Eu gosto muito de ser pioneiro. O primeiro cara a usar chapéu de cowboy? Sou eu. O primeiro cara que faz isso? O Erasmo. Pulseira? Foi o Erasmo. Então, hoje em dia, vejo umas coisas aí e digo: ‘pô, eu já fiz isso’, sabe? Fui o primeiro a fazer isso ou o segundo a fazer. Mas meu maior orgulho de todos é o rock português, sabe, bicho?”, disse Erasmo Carlos em entrevista para o documentário “Erasmo 80”, que está disponível no Globoplay. Pioneiro do rock brasileiro e ícone da Jovem Guarda, o artista está comemorando seus 80 anos. O filme revela imagens inéditas da turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o sucesso internacional, a amizade com Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda e atitude ao longo das décadas.





