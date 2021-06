Erasmo faz 80 anos de bem com a própria vida, mas desapontado com os outros

O cantor e compositor conta que adquiriu o hábito de montar playlists durante a pandemia e planeja turnê para depois da crise sanitária (foto: Divulgação)





Na letra da canção “Sou uma criança, não entendo nada”, parceria de Erasmo Carlos com o amigo de fé Roberto Carlos, lançada em 1974, Erasmo canta que, apesar de um homem feito, diante dos problemas da vida, e ao contrário do que todos esperavam dele, não entendia nada. Três dias antes de chegar aos 80 anos, completados no sábado passado (5/6), em entrevista, ele confessa: "Hoje entendo menos ainda, bicho".





Esse inconformismo, na verdade, é o que leva Erasmo para a frente, desde que ele, morador da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ouvia Cauby Peixoto, Ângela Maria e Dorival Caymmi cantando na Rádio Nacional. Depois, vieram o rock’n’roll e a bossa nova. A vontade do garoto pobre era ser um desses ídolos. Conseguiu.





"Com 80, podia estar jogando cartas com os aposentados na praia. Não. Estou aqui trabalhando. Gosto do que eu faço. Quis a vida que eu fosse um compositor, que eu aprendesse alguns acordes que me permitissem fazer minhas músicas… O resto é minha imaginação que faz", diz.





Entre as novas canções, uma é assinada com Supla, o rock “Brothers again”, feita para a volta do Brothers of Brazil, projeto que o roqueiro paulistano tem com o irmão, João Suplicy.





Uma das comemorações dessas oito décadas será o documentário que o Globoplay vai estrear até o final deste mês. Produzido pela equipe do programa “Conversa com Bial” – a mesma da série “Em nome de Deus”, sobre o médium João de Deus, e do documentário “Arnaldo, sessenta”, sobre o músico Arnaldo Antunes, “Erasmo 80” trará entrevistas, números musicais e imagens raras.









"Não era esse o mundo que eu imaginava nos anos 1970. Estou decepcionado com o ódio, o egoísmo e o individualismo das pessoas. Essas coisas são do mal. Fica uma atmosfera pesada, um progresso desenfreado sem fim. A Terra é nossa casa. Precisamos cuidar melhor dela. Mas ainda acredito na humanidade, nas pessoas" Erasmo Carlos, cantor e compositor



"Descobrimos duas películas. Uma é uma reportagem do ‘Jornal Hoje' de 1977 feita pelo Nelson Motta, que traz imagens de um show que Erasmo fez no MAM com a banda A Bolha. A outra traz Erasmo falando de anistia e talvez seja o único registro em vídeo dele cantando ‘Quero voltar’ (marchinha engajada de 1979). Também exibimos para ele alguns trechos da ‘Jovem guarda’ que ele nunca tinha visto. E o Erasmo se emocionou ao ver a participação dele no comício da Candelária pelas Diretas. Foi lindo", conta Renato Terra, que assina o roteiro.





ATEMPORAL

Gravado em uma casa na Joatinga, no Rio, que pertenceu ao arquiteto Zanine Caldas, o documentário pretende explorar a fase mais introspectiva de Erasmo, trazida pela necessidade do isolamento social. "Essa casa é sólida, rústica, simples, única, atemporal, e se abre para uma beleza que você não vê nos cartões-postais cariocas. Erasmo tem um pouco desses adjetivos", diz o diretor Gian Carlo Bellotti. Nas filmagens, Erasmo fez alguns números musicais, como “Gente aberta”, “Festa de arromba” e “É preciso saber viver”.





A diretora Sandra Werneck, de “Cazuza: O tempo não para”, também prepara um documentário sobre Erasmo, com exibição prevista para o segundo semestre de 2022, no Canal Curta. O projeto foi aprovado na Agência Nacional do Cinema (Ancine) em 2018 e aguarda a liberação de verba.





"Quero andar com Erasmo pelas ruas da Tijuca. Será uma viagem musical por sua biografia, guiada pelo meu olhar, um olhar feminino. Vou abordar também as mulheres que cantaram suas músicas e trabalharam com ele. Será uma celebração de sua vida, de um artista que mais encarnou o espírito rebelde do rock no Brasil", diz Sandra.





TURNÊ

No mais, Erasmo anda ansioso para que os shows voltem, quando as condições sanitárias permitirem, para que ele bote no palco a nova turnê que planejou. O projeto chama-se O futuro pertence à Jovem Guarda, frase do político russo Lênin, que também inspirou o nome do movimento ocorrido nos anos 1960.





No show, sucessos do iê-iê-iê que Erasmo nunca cantou antes. Entre eles, “Coração de papel”, sucesso de Sérgio Reis; “Esqueça”, hit de Roberto Carlos; “O bom”, de Eduardo Araújo; e “Devolva-me”, sucesso de Leno e Lilian. "Adoro estrada, viajar de ônibus com a banda, conhecer as pessoas pelas cidades, parar para comer churrasco. Essa é minha vida", diz.





Ele conta que adquiriu um novo hobby nesse intervalo forçado dos palcos: criar playlists de músicas para ouvir. Uma delas já tem mais de 600 músicas, segundo ele. Sem citar nomes, diz que seleciona canções dos anos 1950, rock e atualidades. "Ouço, choro. As melodias e a harmonia me fazem chorar. Hoje em dia, a melodia e as letras bem-feitas morreram."





Ouvir – e fazer – música é um antídoto que o compositor usa para esquecer aspectos da vida atual que o afetam e impedem que ele seja plenamente feliz. "Não era esse o mundo que eu imaginava nos anos 1970. Estou decepcionado com o ódio, o egoísmo e o individualismo das pessoas. Essas coisas são do mal. Fica uma atmosfera pesada, um progresso desenfreado sem fim. A Terra é nossa casa. Precisamos cuidar melhor dela. Mas ainda acredito na humanidade, nas pessoas", diz.





Erasmo não cita a década de 1970 à toa. Foi nesse período, após o sucesso da Jovem Guarda, que ele, buscando novos caminhos musicais, sem jamais perder o rock’n’roll de vista, e para além do fortalecimento da parceria com Roberto, amadureceu os temas abordados em suas canções, voltando o olhar para questões mais existenciais e a filosofia que ele carrega até hoje: distribuir amor.





Um dos símbolos dessa fase é o álbum “Carlos, Erasmo”, que chega aos 50 anos agora em 2021 – e se tornou um dos mais cultuados de sua carreira. "Foi algo natural. Parei de beber e virei outro homem. Saí do bê-á-bá da Jovem Guarda e fui para a faculdade", diz, de maneira franca.





FAVORITO

O compositor, porém, revela que seu disco preferido é o anterior a “Carlos, Erasmo”, chamado Erasmo Carlos e Os Tremendões, que tem músicas como “Sentado à beira do caminho”, “Vou ficar nu para chamar sua atenção”, “Coqueiro verde” (todas com Roberto), “Saudosismo”, de Caetano Veloso, e “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso. "Foi meu vestibular para essa nova fase. Estava tudo na minha frente. Era só agarrar", diz.





Para o pesquisador e produtor musical Marcelo Froes, que nos anos 2000 fez duas caixas com os álbuns dos anos 1960, 1970 e 1980 do compositor, Erasmo tem uma obra totalmente coerente com o que sempre representou musicalmente. "Nunca pisou na bola. Não há nada que o desabone. Não se rendeu a modismos. A impressão que eu tenho é de que ele sempre teve liberdade para fazer seus álbuns. Se não a tivesse, não fazia", diz Froes, autor do livro “Jovem Guarda em ritmo de aventura”.





CÂNCER

Recentemente, Erasmo anunciou que, há quatro anos, em um exame de rotina, descobriu um câncer no fígado. O compositor, que nos próximos dias fará novos exames para confirmar se está de fato curado da doença, como os últimos prognósticos mostram, diz que quer chamar a atenção para o tratamento que realizou em um hospital no Rio de Janeiro. Erasmo foi submetido a ablação percutânea, na qual uma sonda emite energia térmica para destruir os tumores. Ele não precisou fazer químio ou radioterapia.





Esse é o segundo câncer que o artista enfrentou. Há 20 anos, a doença apareceu na garganta. "Eu me cerquei da minha mulher e dos meus filhos. Minha boa-fé também me ajudou. Não sou um ser especial. Sou igual a todas as pessoas. Quando algo assim vem, não tem que fugir. Só enfrentar", afirma, sobre o período complicado que passou.





Fazendo jus ao apelido de Gigante Gentil que ganhou dos colegas – a fama de mau não passava de uma estratégia nos tempos da Jovem Guarda - Erasmo se lembra de Wanderléa, amiga de uma vida toda, com quem já dividiu muito o palco, que também aniversariou no último sábado. "Um amor de pessoa. Ela se preocupa comigo, manda recadinhos, quer saber da minha saúde. É uma querida. Minha irmãzinha", diz sobre a cantora, que completou 77 anos. (Agência Estado)









ERASMO BÁSICO

Confira canções-chave na carreira do cantor e compositor





“Minha fama de mau” (1964)

Parceria com Roberto Carlos da fase anterior à Jovem Guarda, que deu a fama de rebelde ao compositor.





“Sentado à beira do caminho” (1969)

Com o fim da Jovem Guarda, Erasmo busca novas caminhos para a carreira e emplaca esse grande sucesso.





“Dois animais na selva suja da rua” (1971)

De um dos seus discos mais cultuados, “Carlos, Erasmo”, a contestadora letra de costumes feita por Taiguara se encaixa ao espírito livre do artista.





“De noite na cama” (1971)

Música que Caetano Veloso fez no exílio, em Londres, sob encomenda para o disco de Erasmo.





“Grilos” (1972)

De inspiração hippie, traz uma fase pré-religiosa de Roberto, que também assina a canção, com o verso "se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver".





“Detalhes” (1980)

De seu disco de duetos, essa gravação, uma das mais bonitas que a canção recebeu, com a participação de Gal Costa, faz lembrar que Erasmo também é o compositor desse clássico.





“Mulher” (1981)

De cunho pessoal, sobre sua relação com a esposa, Narinha, e os filhos, a canção é um hino feminista e ressalta a beleza e a força da mulher.





“Pega na mentira” (1981)

Letra divertida que caiu no gosto popular. Trocando-se alguns personagens citados nos versos, continua atual.





“Mesmo que seja eu” (1982)

Com versos provocativos, fala de um cantor de rádio que povoa a imaginação de uma garota solitária. Marina e Ney Matogrosso também a gravaram.





“Mais uma na multidão” (2001)

Do álbum “Pra falar de amor”, contou com a participação de Marisa Monte. Tema de novela, colocou o compositor novamente nas paradas.