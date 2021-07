Cultura local: iniciativa promove artistas da região de Venda Nova

(foto: Jefferson Santos/Unsplash)

Começa neste fim de semana o. Idealizada nos anos 1980, a iniciativa visa valorizar artistas mineiros da região de, na Grande BH, levando a público, gratuitamente, atrações culturais de teatro, dança, artesanato, artes plásticas, cinema, circo, ilusionismo, literatura, cultura popular e música. As apresentações serão transmitidas online ao longo deste mês, aos finais de semana, com início neste sábado (3/7).Segundo o idealizador do evento, o músico e produtor cultural Zé Teixeira, o objetivo é promover a, além de fomentar a. "O Expresso Cultural tem um forte apelo comunitário porque foi idealizado para promover e valorizar, nesta primeira edição, artistas da região de Venda Nova e, ao mesmo tempo, levar a arte de qualidade à porta das pessoas", explica ele.Originalmente, o projeto consistia em uma série itinerante e presencial, realizada por meio de umque lembrava o, gerido pela Fundação Clóvis Salgado. "Ambos, traduzem a imortal obra de Fernando Brant, batizada como Bailes da Vida, eternizada na voz de Milton Nascimento, afirmando que 'todo artista tem de ir aonde o povo está'", diz Zé Teixeira.Com a pandemia, a circulação agora se dará no formato virtual, com oito apresentações veiculadas pelas redes sociais do Expresso Cultural, além de uma edição extra como contrapartida do empreendedor do evento. A organização este ano é do comunicólogo Theris Rawlison e Zé Teixeira assina a direção artística. A equipe é composta ainda por Néia França na secretaria geral de produção e Luiz Enrique na direção musical.



Confira a programação:



3/07 - 20h: Marcus Carvalho (teatro)



4/07 - 19h: Jaques Lima MJ (dança)

10/07 - 20h: Hildon Dias (ilusionismo)

11/07 - 19h: Palhaço Limão (circo)



17/07 - 20h: Marcos Aurélio (literatura de cordel)



18/07 - 19h: Luiz Armond (artes plásticas)

24/07 - 20h: Oderval Junior (cinema)



25/07 - 19h: Emerson Bastos (cultura popular)



31/07 - 20h: Bell Mattos (MPB) - edição extra





Serviço:



Expresso Cultural - Levando a arte à sua porta



Canais de transmissão gratuita:



https://www.facebook.com/expressovn



https://www.instagram.com/expresso_cultural/



https://www.youtube.com/channel/UC5BdzI3x8HAMOUy2tQHudTw