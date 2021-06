Documentário inédito mostra dramas e conquistas de Juliette

(foto: Globo/Divulgação)

“Você nunca esteve sozinha – O doc de Juliette”,inédito sobre, já está disponível no. A produção mergulha na biografia da vencedora do “”, que virou fenômeno no Brasil. Ao longo de seis episódios, a série documental revela a origem de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com a família e amigos e momentos difíceis que mudaram sua trajetória, como a perda de sua irmã mais nova, vítima de AVC, aos 17 anos. A obra também passa por suas escolhas profissionais e reserva espaço para uma de suas paixões: a música. Durante as gravações, Juliette ainda revisita momentos importantes de sua participação no “Big brother Brasil”, ora sozinha, ora acompanhada por alguns dos brothers com quem dividiu o confinamento. E soltará aem alguns encontros musicais realizados especialmente para o documentário. A história é contada pela própria artista por meio de um longo depoimento sobre sua vida, e também por pessoas próximas que ajudaram a construí-la.