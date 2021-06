Juliette faz live com Xand do Avião em fim de semana recheado de shows

(foto: DIVULGAÇÃO)

Xand Avião e Carvalheira não deixam passar em branco o são-joão e fazem a live "Xand Avião e Carvalheira na fogueira" neste sábado (26/06), a partir das 20h, no canal oficial do cantor no YouTube. Entre os nomes que vão comandar o evento estão também DJ Ivis e Tato da Falamansa, trazendo o forró clássico dos tempos antigos e das quadrilhas. A participação especial será da ex-BBB Juliette, atualmente a paraibana mais querida do Brasil, com mais de 31 milhões de seguidores no Instagram. Xand coleciona diversos hits e soma mais de 7 milhões de ouvintes mensais só no Spotify.







ZECA BALEIRO

SHOW





Numa reedição do formato do show "Concerto", que apresentou em meados de 2010 e foi editado em CD, Zeca Baleiro se apresenta neste sábado (26/06), às 19h, diretamente do palco do Teatro Paulo Autran, acompanhado pelos músicos Swami Jr.(violão 7 cordas) e Tuco Marcondes (violão). O repertório reúne canções já consagradas pelo público, como "Telegrama" e "Comigo" (ambas de Zeca Baleiro), músicas dos álbuns mais recentes do artista, entre eles, "O amor no caos" e "Canções d'Além-mar", e novidades, como "Sete vidas" (Zeca Baleiro), "Por minha rua" (Zeca Baleiro e Dany Lopez) e "Respira" (Zeca Baleiro e Chico César). A transmissão será pelo instagram.com/sescaovivo e youtube.com/sescsp.







SAMUEL ROSA

ORQUESTRA HELIÓPOLIS





Neste domingo (27/06), às 17h, a Orquestra Sinfônica Heliópolis sobe ao palco do Auditório Ibirapuera ao lado do mineiro Samuel Rosa, vocalista do Skank, com participação de Roberta Campos e Simoninha. Ainda sem venda de ingressos, o concerto será transmitido ao vivo pelo YouTube. O evento faz parte da série "Heliópolis & Simoninha convidam" e integra a temporada de concertos de 2021 do Instituto Baccarelli. Com curadoria do cantor, compositor e produtor musical Wilson Simoninha, as apresentações unem música popular à linguagem orquestral. No repertório, sucessos do Skank, como “Dois rios” e “Vou deixar”, e também da cantora Roberta Campos, como “De janeiro a janeiro” e “Simplesmente”, esta última gravada com o próprio Skank. Inscrições para acesso à transmissão gratuita: https://www.institutobaccarelli.org.br/inscricao-eventos.