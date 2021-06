Ângelo Machado ganha homenagem no Salão do Livro Infantil e Juvenil de MG

Com o propósito de dar às crianças acesso à cultura – e também diversão – durante o confinamento social, o Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais começa nesta quinta-feira (24/06). Cerca de 50 atrações on-line estão programadas até domingo (27/06), entre oficinas, espetáculos, bate-papos com autores, palestras, rádio literária e workshops. O tema desta edição é “A leitura faz a gente girar diferente pelo mundo”.





“O livro vai viajar pela sua casa”, garante a curadora Sandra Bittencourt, convidando o público a fazer esse “giro” por meio do YouTube e do Instagram. “Não estamos dizendo para pegar um voo ou um carro para visitar algum lugar. Mas para estar no mundo, mesmo no aconchego de casa, porque no livro as palavras estão adormecidas. Para elas saltarem, precisa da minha mão e do meu olhar”, ressalta.





PAIS

A primeira edição virtual do salão, com programação totalmente gratuita, foi viabilizada pela Lei Aldir Blanc. As atrações ficarão disponíveis no YouTube após as transmissões. Sandra Bittencourt acredita que a adesão das crianças ao formato on-line não é complicada, mas depende da participação dos pais.





“Quem está atrás da criança para ligar o laptop ou o tablet? O adulto”, observa a curadora. Então, vai partir desse adulto a iniciativa de conectar a garotada ao salão literário, defende Sandra.





A curadoria buscou propor a afetividade, de forma remota, por meio de várias atividades – mangás, artes plásticas, teatro de sombras, narração de histórias, dança e palestras, por exemplo. Nesta quinta-feira (24/06), às 18h, será realizada a contação de histórias “Guimarães Rosa para crianças”, conduzida por Bárbara Melgaço e Cláudia Araújo.





A dupla fará um recorte de alguns dos contos mais importantes do autor do clássico “Grande sertão: Veredas”. “Não garanto que vou formar um leitor a partir da narração das histórias de Guimarães Rosa, mas lá na frente ele pode se lembrar de alguma coisa, buscar um livro ou fazer pesquisa para descobrir melhor quem é esse autor”, diz a curadora. “A performance literária do contador de histórias faz toda a diferença, porque promove o desejo da criança de fruir Guimarães.”





Entre os destaques da agenda, há bate-papos com os escritores Sonia Rosa (Rio de Janeiro), Alessandra Roscoe (Brasília), Fernanda de Oliveira (Barcelona), Celso Sisto (Porto Alegre), Léo Cunha (BH), e Mary e Eliardo França (Juiz de Fora).





Em sua palestra, a escritora Karolina Cordeiro, de Uberlândia, revelará como a literatura se transformou em suporte para sua família e o filho Pedro, portador da síndrome de Aicardi-Goutières.





As atividades contarão com diferentes recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, legendas e audiodescrição. “A programação vai ser realmente para todos. Para mim, a inclusão é o mais importante”, destaca a curadora.





O professor e escritor Ângelo Machado, que morreu em 2020, será o homenageado desta edição. Sandra Bittencourt destaca a importância desse médico, escritor, dramaturgo, entomólogo, integrante da Academia Mineira de Letras e, sobretudo, autor de divertidos livros infantis.





Malinha

Várias vezes, Sandra e Ângelo participaram de salões literários. “Acabava o bate-papo e ele não ia embora. Ficava encantada, pois ele se sentava com as crianças e abria sua malinha. Dali tirava bicho-pau, libélulas, tanta coisa...”, relembra a curadora. “Parecia um cientista do universo e as crianças ficavam horas com ele. Então, fazemos homenagem ao carinho dele com as palavras, com o mundo. Homenagem à perseverança do professor em sempre acreditar no melhor de cada um.”





Paulo Machado e Mariana Machado, filho e neta de Ângelo, gravaram vídeo comentando o lado afetivo do pai e avô, que será exibido na abertura do salão, nesta quinta. Além disso, a Associação das Bibliotecas Comunitárias (Sabic) produziu o podcast “Eu leio você sente”, baseado na vida e na obra do intelectual mineiro.