Horóscopo do dia (20/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Júpiter retrógrado

Júpiter entra em movimento retrograde em Peixes. Nosso senso de expansão deve se voltar para dentro. Resgate da fé pela interiorização. Revisão do estilo de vida, assim como a maneira como lidamos com as leis sociais, política e também nossa saúde psíquica. Busca interna por recursos que vão além do plano físico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz necessidade de maior recolhimento para recarregar as energias. Busque apaziguamento interior, meditação e acalmar. Sua intuição estará fortíssima, assim como suas habilidades magnéticas, espirituais, emocionais e/ou artísticas. Revisão do lado espiritual e emocional, de como se conecta com a fonte, a origem.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz maior necessidade de revisar a interação com grupos, amigos e sociedade. Sua compaixão pelas dores humanas lhe motiva a enxergar mudanças para beneficiar quem necessite. Medite em torno de ideias inovadoras, principalmente se elas ressoarem na sua sensibilidade. Repense seu estilo de vida e possíveis alterações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe pede revisão de possibilidades no profissional. Enxergará todo seu potencial profissional e mesmo seu caminho de vida e missão. Ensinar, agregar e motivar podem ser caminhos que lhe tocam a sensibilidade. Mudanças benéficas nas estruturas da vida, mas que necessitam de conexão interna. Busque atuar no mundo conforme pede a sua sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe conecta muito na sua fé e esperança na vida, contanto busque suas motivações internas. Estará mais audacioso e buscando enxergar o lado positivo através de sua sensibilidade. Seu posicionamento religioso, político, ético ou social será muito reforçado, mas deve ressoar no íntimo. Antes de aguardar por expansões exteriores, busque se libertar padrões internos, dogmas e crenças limitantes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe aumenta muito a necessidade de troca afetiva e sexual, mas também será preciso rever a qualidade e não somente quantidade. Sua sensibilidade está aumentada e deve buscar resignificação através do aprofundamento com o outro. Libertação de padrões emocionais negativos, já que terá um olhar mais otimista neste setor da vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período traz necessidade de revisão do crescimento em conjunto. Estará mais cooperativo e auxiliando outros a crescer, mas deve entender qual o seu papel nisto e se é algo benéfico para ambos. Necessidade de resignificar as relações. Contato com a sensibilidade a partir do relacionar. Maior evidência social, mas a partir da expressão da sensibildade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe aumenta muito a necessidade de trabalhar, ser útil e servir. Todavia, será preciso rever até que ponto isto é válido, saudável e verdadeiramente útil, Sua sensibilidade lhe auxiliará a lidar com mundo material. Revisão das possibilidades de trabalho. Repensar se não tem cometido abusos e excessos na saúde também será prioritário.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe aumenta o carisma e criatividade, mas lhe pede revisão da maneira como expressa seu poder pessoal. Sua sensibilidade toma a frente com alegria, expansão e otimismo, mas também deve abarcar seus princípios. Conexão com seus maiores potencias em alta. Revisão de como se aventura, vive romances e se expressa criativamente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, entra em movimento retrógrado em Peixes. Sua sensibilidade aumenta consideravelmente. Em especial na conexão com suas raízes, passado, família e sensibilidade. Busque expansão mais interna do que externa. Revisão do que deve mudar no lar e ambiente pessoal. Encare suas emoções com maior liberdade e resignifique as experiências e vivências familiares.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede revisão intelectual. Estará com fome de aprender e buscar novas informações e conhecimentos, mas pode estar com menos foco, portanto saiba selecionar o que seja realmente importante. Sua intuição também estará muito forte. Os temas espirituais lhe serão mais cotidianos e naturais. Revisão na comunicação com irmãos, tios, vizinhos, conhecidos. Fale com otimismo, mas saiba também quando silenciar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede revisão na expansão material e financeira. Enxergará novas possibilidades, mas deve repensar seus impulsos e gastos exagerados. Busque incorporar mais prazer, afetividade e harmonia no seu estilo de vida sem afobamento. Vibre na prosperidade neste momento tão propício ao seu crescimento material e espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, entra em movimento retrógrado no seu signo (solar ou ascendente). Isto lhe reforça muito suas naturais características de compaixão, benevolência, sonho, idealismo, sensibilidade, arte e visão transcendente. Tudo isso se fortalece justamente por haver uma busca interna de tais qualidades. Se recolha quando preciso para se reconectar a si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com