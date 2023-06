677

Horóscopo do dia (20/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio

O sextil entre Júpiter em Touro e Saturno em Peixes traz para o momento uma qualidade de equilíbrio e harmonia entre expandir e restringir, sonhar e materializar. Saturno faz o papel aqui de lapidar e refinar nosso campo emocional e vibratório, enquanto Júpiter vem auxiliando na capacidade expansiva no plano objetivo. Esse equilíbrio harmônico de forças nos equipa com grandes potencias de crescimento real no campo pessoal e coletivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem trabalhado suas questões emocionais e subconscientes e isso agora lhe facilita movimentos de expansão no plano material e financeiro. Disciplinar suas emoções também lhe favorece todo tipo de crescimento e prosperidade. Resgate da estrutura emocional para que busque seu senso de valor próprio, se bancando de forma firme e otimista.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido bem mais energia, otimismo e conexão com a própria personalidade. Isso hoje se encontra em harmonia com a forma de se lidar com o coletivo. Essa fé em si mesmo lhe auxilia a interagir com amigos, online e em grupos, mas sabendo de seus verdadeiros limites. Capacidade de contribuir com o coletivo a partir de seu senso de identidade e valor próprio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma forte conexão com seu senso de espiritualidade, emoções subconscientes e campo sutil. Tudo isso agora lhe favorece e, em especial, nas concretizações de carreira e de estruturações. Há grande fluidez e você deve estar aberto a fluir com as possibilidades que se apresentam e que, agora, tendem a ser bem mais realistas e palpáveis.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz grande crescimento e expansão ligados a grupos, amizades, online, causas e ideais coletivos. Tudo isso vem acompanhado de um forte senso ético e de compromisso com seus ideais e visões superiores. Sua fé está mesmo movendo as montanhas e obstáculos. Busque suas redes de apoio e construa um futuro inovador.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe traz equilíbrio entre a ação material e sua vida emocional. Você está reciclando seu senso de autoridade e realização e isto lhe traz capacidade de expandir na carreira, assumindo sua autoridade de forma valorosa. Está enxergando mais seus potenciais e lapidando arestas no que faz em conjunto com os outros, mas sem perder sua autoridade individual.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ocorre agora um equilíbrio que lhe auxilia a ter mais compromisso nas relações, mas Também viver sua liberdade e expansão. Momento propício para enxergar seus compromissos com o outro, parcerias e casamento sob um olhar mais expansivo, otimista e traçar planos futuros com realismo. Avaliação do que espera das relações e capacidade de ir além.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem desbravado novos horizontes em termos emocionais e se libertado de muita carga negativa. Isso agora está em conformidade com suas estruturas materiais, trabalho e saúde. Busque esse equilíbrio que lhe possibilita superar questões materiais desafiadoras. Aprofundamento emocional, mas com forte senso crítico e pragmático.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe possibilita expandir junto com o outro, mas sendo fiel a si mesmo. Você está amadurecendo emocionalmente e também sua expressão emocional está mais refinada. Isso lhe possibilita crescimento nas relações e parcerias, assim como mais segurança no campo social. Saiba quem você é e assuma seu poder pessoal, facilitando o fluir e expandir em conjunto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto harmônico a Saturno. Você está cheio de possibilidades expansivas no trabalho e de prosperar bem. Mas tudo isso vem a partir de um senso de lapidação das emoções e de amadurecimento pessoal. Deve lapidar suas carências e dependências, o que lhe permite se bancar mais e fluir no trabalho e na saúde.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico a Júpiter. Você tem lapidado as arestas de sua mente e reavaliado ideias. Isso hoje lhe facilita ser mais você mesmo e se enxergar de forma mais otimista. Equilíbrio entre expressar a si mesmo livremente e usar a comunicação com sabedoria e parcimônia. Reavaliação de ideias a partir da vivência do que é essencial.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico a Júpiter. Você tem passado por mudanças ligadas ao lar, família, vida pessoal e emoções. Isso lhe facilita no momento uma reestruturação material, financeira e/ou de valores. Capacidade de reconhecer os valores familiares, mas também ir para além deles, reconhecendo sua autoridade e capacidade de realização.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido amadurecimento e um lapidar de arestas pessoais. O aspecto harmônico a Júpiter (seu regente) lhe facilita um ventilar de ideias e expansão sobre o tema. Está amadurecendo e isso agora facilita as comunicações valorosas, profissionais ou mesmo um otimismo de comunicação a partir das elaborações dos últimos meses.

