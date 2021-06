Zélia Duncan comemora 40 anos de carreira em show inédito

(foto: Denise Andrade/DIVULGAÇÃO)

Zélia Duncan apresenta o show inédito do álbum “Pelespírito”, que marca 40 anos de sua carreira, neste sábado (19/06), a partir das 21h, diretamente do palco do Teatro Prudential. Ainda sem público por causa da COVID, a cantora vai estará ao lado do poeta e músico pernambucano Juliano Holanda, seu parceiro nas 15 canções do álbum, e Webster Santos, que também assina a produção. O show será transmitido na plataforma do teatro, e as vendas serão através do site da Sympla. O repertório do álbum foi todo produzido durante a pandemia e, segundo Zélia, é um pequeno retrato do que se vive nestes tempos. Destaque para “Pelespírito”, “Eu moro lá”, “Nas horas cruas”, “Nossas coisinhas”, “Raio de néon” e “Onde é que isso vai dar?”.