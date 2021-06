Vanessa Moreno lança disco atenta ao 'Sentido' da pandemia

(foto: Lorena Dini/Divulgação) "Gostaria de convidar as pessoas para mergulharem comigo nesses diversos sentidos, que podem ser tanto em relação à direção, sentido de dentro para fora, quanto em relação a ampliar o sentido" Vanessa Moreno, cantora e compositora



Em seu segundo disco solo, a cantora Vanessa Moreno optou pelo formato de voz e violão. "Sentido" (Tratore), lançado nas plataformas digitais, traz 11 faixas, sendo sete de autoria de Vanessa. As demais fazem homenagem a artistas que ela tem como referência, como Rosa Passos, Joyce Moreno, Guilherme Arantes e Djavan.









A cantora conta que, durante a pandemia, se reaproximou do violão, instrumento que a levou para a música. “Quando tinha 15 anos, comecei a estudar mais a fundo e tive o violão como uma porta de entrada para a música. Depois que a voz veio. Na verdade, ela veio para fazer companhia ao violão”, conta.





A retomada influiu em seu processo criativo como compositora e também em suas pesquisas de voz e percussão vocal. Ela explica que “Sentido” é “um disco que nasceu da busca da potência do sentir e do dividir com os outros, descobertas que poderiam também lhes fazer sentido, quebrando paradigmas internos, questionando antigas certezas, permitindo e direcionando as novas sensações”.

ISOLAMENTO

A artista diz ainda que, “conforme o isolamento social e as lives iam acontecendo, comecei a me reaproximar do instrumento. Por outro lado, as composições também voltaram a acontecer. Voltei a compor e a revisitar algumas canções que estavam esquecidas. Até já tinha algumas gravações delas, mas resolvi ressignificá-las por meio do meu contato com o violão. Pela primeira vez também, a maior parte do disco é autoral. Músicas minhas e outras feitas em parcerias com outras mulheres.”





Segundo ela, a atmosfera do feminino permeou toda a construção do álbum, tanto em suas parcerias nas composições quanto na vontade de revisitar duas de suas influências musicais, que são as cantoras, compositoras e violonistas Rosa Passos (“Verão”, parceria com Fernando de Oliveira) e Joyce Moreno (“Feminina”).





Neste momento, “Sentido” está disponível somente no formato digital. “Ele foi viabilizado por meio de um financiamento coletivo, pelos seguidores da minha rede, que colaboraram na construção desse disco. Prensar o CD físico é muito caro. Com o valor que a gente conseguiu arrecadar, foi possível fazer somente o álbum virtual, mas confesso que também não tinha interesse de lançar o outro agora, neste momento de pandemia, que é tão complicado e em que estamos impossibilitados de fazer shows.”





Vanessa Moreno assina também arranjos e a produção musical de “Sentido”. “Para mim tem sido uma descoberta muito legal e um grande aprendizado porque, pela primeira vez, encabecei a parte musical, desde a escolha do repertório até a finalização dos áudios. Claro, sempre com a ajuda de pessoas muito queridas.”





A cantora e compositora planeja lançar outro disco ainda neste ano, em duo com o pianista Salomão Soares, com quem divide “Chão de flutuar”. “São releituras de clássicos da música brasileira, também com essa formação enxuta de piano e voz, uma coisa mais jazzística, só que com bastante ritmo. Com a voz e o piano brincando com a rítmica, algo mais percussivo. Esse novo disco tem coisas parecidas, mas a gente está procurando outros caminhos.”





“Sentido”

Vanessa Moreno

Vanessa Tratore

Vanessa 11 faixas

Vanessa Disponível nas plataformas digitais





FAIXA A FAIXA





Confira o repertório do disco

>> “Dança poesia” (Vanessa Moreno)

>> “De lua cheia”

(Vanessa Moreno & Lari Finocchiaro)

>> “Sentido” (Vanessa Moreno)

>> “Azul” (Djavan)

>> “Um de três”

(Vanessa Moreno & Paula Mirhan)

>> “Zimbadoguê”

(Vanessa Moreno & Dani Gurgel)

>> “Ninho” (Vanessa Moreno)

>> “Feminina” (Joyce Moreno)

>> “Verão”

(Rosa Passos & Fernando de Oliveira)

>> “Meu mundo e nada mais”

(Guilherme Arantes)

>> “Solar” (Vanessa Moreno)