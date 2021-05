Oscar Niemeyer é destaque no especial do Curtaon! sobre os arquitetos

(foto: Curtaon!/DIVULGAÇÃO)



ARQUITETURA E DESIGN

SÉRIES E FILMES





Especial com séries e documentários promete agradar aos apaixonados por arquitetura e design, seja por meio da trajetória de grandes arquitetos, do impacto do planejamento urbano na sociedade ou da análise do trabalho de escritórios de renome. As produções exibem um vasto universo de formas, cores e inovações estéticas e tecnológicas. Os títulos estão em cartaz no Curtaon! – streaming do Curta! no Now. Entre os títulos selecionados, destaca-se “Niemeyer – A vida é um sopro”.





O documentário dirigido por Fabiano Maciel se pauta na poética das formas de Oscar Niemeyer para reconstruir a história do ícone da arquitetura moderna brasileira. Descontraidamente, Niemeyer explica como concebeu seus principais projetos e revolucionou a arquitetura moderna, com a introdução da linha curva e a exploração de novas possibilidades de utilização do concreto armado. Fala também sobre sua vida, do ideal de uma sociedade mais justa e de questões metafísicas, como a insignificância do homem diante do universo. O filme traz depoimentos de José Saramago, Eduardo Galeano, Carlos Heitor Cony, Ferreira Gullar, Eric Hobsbawn, Nelson Pereira dos Santos, Chico Buarque e do ex-presidente português Mário Soares.









Vale a pena conferir os outros títulos disponíveis no streaming. “Arquitetos”, série de Herbert Henning, destaca profissionais cujos projetos atraem a atenção do mundo. O documentário “O risco – Lúcio Costa e a utopia moderna” narra, por meio da trajetória do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, o processo de formação da arquitetura moderna brasileira. A série “Designers do Brasil”, dirigida por DJ Dolores, desvenda o universo criativo de profissionais do país. Já o documentário “Os irmãos Roberto” mostra Marcelo, Milton e Maurício, autores de marcos da arquitetura modernista brasileira, como o premiado prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e o Aeroporto Santos Dumont, ambos no Rio de Janeiro.

(foto: Instagram/reprodução)



MEMÓRIA B.J. Thomas morre de câncer

B.J. Thomas, o cantor de “Raindrops keep fallin on my head”, tema do filme “Butch Cassidy” (1969), e de “Rock and roll lullaby”, destaque na trilha sonora da novela brasileira “Selva de pedra” (1972), morreu no sábado, aos 78 anos, em decorrência de um câncer do pulmão, em sua casa em Arlington, nos EUA. Intérprete dedicado ao pop, country e gospel, ele ganhou o Grammy cinco vezes. Em 1969, “Raindrops...” levou o Oscar de melhor canção original. Cinco anos depois, foi incluída no Hall da Fama do Grammy.

Com “Home where I belong”, B.J. Thomas recebeu o primeiro disco de platina concedido a um álbum gospel nos EUA. A cantora Dionne Warwick lamentou a morte do amigo, com quem trabalhou. “Minhas sinceras condolências à família de um dos meus parceiros de dueto favoritos, B.J. Thomas. Vou sentir a falta dele, assim como sei que muitas pessoas também vão. Descanse em paz, meu amigo”, postou Dione no Twitter.

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

PEDRO SANTOS

“OS ÍMPARES”





A série documental “Os ímpares” é dedicada a álbuns experimentais das décadas de 1960 e 1970 que não tiveram o devido reconhecimento na época do lançamento. Nesta segunda (31/5), às 21h, no Curta!, a banda Baiana System faz uma releitura de “Desengano da vista”, música do disco “Krishnanda”, de Pedro Santos. Enquanto isso, Domenico Lancellotti mostra a sua versão para a faixa “Ritual negro”. Já Sebastião Tapajós, que tocou no LP, relembra o processo de composição e gravação do álbum.

PRÊMIO DÉCIO NOVIELLO

INSCRIÇÕES





Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e do Prêmio Décio Noviello de Fotografia, promoção da Fundação Clóvis Salgado. Até 19 de julho, podem se inscrever gratuitamente artistas, curadores, coletivos ou propostas coletivas. A premiação contemplará dois projetos que serão expostos no Palácio das Artes (galerias Arlinda Corrêa Lima e Genesco Murta) e dois na CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais. Inscrições e informações: www.fcs.mg.gov.br.

(foto: Poligrafia Editora/reprodução)

MARIA QUITÉRIA

LIVRO DE ROSA SYMANSKI





A jornalista e escritora Rosa Symanski lança “Maria Quitéria – A soldada que conquistou o Império” (Poligrafia Editora). Durante anos, a autora se dedicou a pesquisas sobre a vida dessa personagem ilustre do século 19, porém pouco retratada na história do país. O romance histórico apresenta a saga de Maria Quitéria de Jesus, heroína da Guerra da Independência, condecorada por dom Pedro I. A combatente baiana teve papel importante para a libertação a Bahia do domínio português e para a independência do Brasil.

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)

“QUINTAL DA CULTURA”

NOVA TEMPORADA





O “Quintal da Cultura” exibe nova temporada hoje (31/5). No formato “cada um na sua casa”, a atração infantil conta com quadros inéditos estrelados por Doroteia, Ludovico, Ofélia e Osório. Os episódios vão ao ar na TV Cultura, de segunda a sexta-feira, às 11h45. Entre as novidades estão os quadros “Durma bem Nicolau”, em que Ludovico conta histórias para embalar o sono do urso Nicolau, e “Verbetes maléficos da madrasta”.

“O CASULO”

LAILA DOS SANTOS

A escritora Laila dos Santos lança “O casulo” (Editora Ubaldo), vendido exclusivamente

por meio do link http://lailadossantos.ubaldo.com.br. O livro retrata a trajetória da autora, que saiu de um morro em Niterói para morar em Roma, mostrando que o sonho pode superar obstáculos.