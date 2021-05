Prêmio Sim à Igualdade Racial vai encerrar série de debates neste sábado

(foto: Jeff Corsi)

O Prêmio Sim à Igualdade Racial, considerado o maior evento sobre pauta racial da América Latina, acontecerá neste sábado (29/5), às 16h30. Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Identidades do Brasil (IDBR) será o responsável pela transmissão da cerimônia - no Multishow e no Facebook.





A apresentação da cerimônia ficará a cargo da atriz Jéssica Ellen e dos cantores Xamã e Majur. Outros nomes da música já estão confirmados: Agnes Nunes, Gloria Groove, Ludmilla, Xande de Pilares e Elza Soares.





A premiação vai encerrar com chave de ouro a semana de conversas e reflexões sobre como impulsionar o avanço e o protagonismo de negros e indígenas na atualidade. Nos dias que antecederam o Prêmio Sim À Igualdade Racial foram realizados bate-papos de temas relevantes com diversos convidados.





A estreia ocorreu no dia 24/5, com o episódio “Entendendo o conceito 'O mundo ideal’”, com Ad Júnior, Tukumã Pataxó e Babu Santana, que lançou a série de vídeos 'Futuros Ancestrais', no Facebook Watch. Nessa conversa, eles relataram sobre o que seria um mundo ideal, empoderamento de crianças pretas e indígenas, afrofuturismo, mulheres pretas e indígenas na liderança e cultura.





Criada pelo IDBR e Trace Brasil, em parceria com influenciadores negros e indígenas, a série soma cinco episódios e um vídeo manifesto, além de artes criadas pelo artista Jeff Corsi. Busca, ainda, expandir as conversas sobre igualdade étnico-racial no país.





Todos os vídeos da série ficarão disponíveis nas páginas dos influenciadores, do IDBR e da Trace Brasil no Facebook.





"Acreditamos que é importante, cada vez mais, ampliar a voz e o alcance das comunidades étnico-raciais no Brasil, para que essa conversa seja perene. Essa parceria promove um repertório rico em informação e reflexões, além de conectar parceiros e figuras públicas e estimular o debate sobre o tema por meio da plataforma", disse Nathália Cabral, gerente de parcerias com figuras públicas do Facebook no Brasil.





Além da série no Facebook, os internautas poderão interagir e engajar com o tema usando o filtro de realidade aumentada nos stories do Facebook e também do Instagram. Ainda no Instagram, estará disponível um desafio no reels, para que as pessoas usem o áudio original do rapper Renegado e compartilhem suas referências dentro das temáticas negra e indígena.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.