'Panic' é a versão mundo real de 'Jogos vorazes'

Em ''Panic'', Heather (Olivia Welch) se arrisca no perigoso jogo que dá nome à série, para tentar dar uma guinada em sua vida sem perspectivas numa cidade do Texas (foto: AMAZON PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)

Quando faltam dinheiro e oportunidades, até onde se é capaz de ir? "Panic", série em 10 episódios que estreia nesta sexta (28/5), na Amazon Prime Video, parte dessa questão para acompanhar a trajetória de um grupo de jovens de Carp, cidade do interior do Texas.





Voltada para o público jovem, a produção foi criada pela escritora Lauren Oliver, também autora do livro homônimo – o selo Verus, da Editora Record, que já lançou o romance “Pânico” no Brasil, promete para 7 de junho próximo uma nova edição, já com capa com imagem da série.





Em um primeiro momento, “Panic” parece uma versão mais ‘mundo real’ de “Jogos vorazes”, franquia ambientada em uma realidade fantástica. Sua protagonista é Heather Nill (Olivia Welch), uma garota que está se formando no ensino médio, vive com a mãe abusiva, que não dá a mínima para ela, e a irmã caçula.





DISPUTA Sem recursos, Heather trabalha muito para ganhar pouco, até que é demitida. Não há perspectivas em Carp e um curso superior é um sonho distante para ela. Ao mesmo tempo, todos os jovens que estão deixando o colégio não veem a hora de entrar para o Pânico, uma tradição naquela cidade. O jogo, que ocorre todo verão, traz uma série de desafios. Claro que há um prêmio para o vencedor.





Ainda que seja inteligente, trabalhadora e cheia de opinião, Heather é um pouco medrosa. Já afirmou para os amigos que não vai chegar perto do jogo. Mas justamente neste ano o prêmio alcançou um nível inédito de valor, algo que possibilitaria a ela sair do buraco em que se encontra. Sem avisar a ninguém, ela chega para a primeira prova, que é noturna, e prevê que cada candidato tem que pular de um penhasco em um lago.





Isso é só o começo. Assim como a premiação se tornou maior, as provas também envolvem mais riscos – e o desaparecimento de jovens de Carp em anos anteriores já mostra que há algo de estranho nas provas, tanto que a polícia local sai à caça dos criadores do jogo.





“Panic” abusa dos clichês de produções do gênero – há o estudante babaca, o sensível, a vítima de bullying, etc. – para uma narrativa que vai se encaminhando para o terror. Recomendável só para os muitos jovens.





PANIC

• A série, em 10 episódios, estreia nesta sexta (28/5), na Amazon Prime Video