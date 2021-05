Gal Gosta faz live nesta sexta com repertório de sucessos

(foto: Carol Siqueira/DIVULGAÇÃO)

Gal Costa faz live especial diretamente do Teatro Bradesco, em São Paulo, nesta sexta-feira (28/5), a partir das 20h, com transmissão gratuita pelo YouTube do teatro. No setlist, canções como "Meu bem, meu mal", "Negro amor", "Coração vagabundo", "Só louco" e "Baby". O show é uma oportunidade de o público conhecer o recente álbum de estúdio da cantora, lançado em fevereiro. “Nenhuma dor” traz os 10 singles que Gal gravou com outros artistas, enviados às plataformas digitais desde novembro de 2020. Em sua segunda live, a baiana apresentará um espetáculo estritamente musical, em que os protagonistas serão sua voz e as canções. A direção-geral é de Marcus Preto, o produtor que assinou os álbuns e shows mais recentes de Gal, como "Estratosférica" e "A pele do futuro".