Horóscopo do dia (21/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Libra

A Lua Crescente entra em Libra e nos traz maior ímpeto na busca por nos relacionar com os outros. A segurança emocional vem aqui da interatividade e das relações equilibradas e harmoniosas. Busque enxergar suas emoções sob um tom de análise e ponderação. Segurança na paz e equidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua sensibilidade o leva a buscar relações com equilíbrio, leveza e harmonia. Sair um pouco dos excessos do eu pode ser interessante, se devotando ao auxílio do próximo. Seja leve, flexível e esteja aberto as processos comunicativos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade lhe conecta hoje ao mundo material. Busque lidar com tarefas rotineiras com equilíbrio e harmonia. A saúde também pede este tom de racionalidade e ponderação. Se nutra de rotinas prazerosas, equilibradas e saudáveis.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sensibilidade lhe traz maior confiança em si mesmo e em como se expressa. Há uma busca forte por si mesmo, mas isto não é sinônimo de se isolar. Você está criando uma base segura para expressar-se de maneira autêntica, leve, racional e flexível.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua sensibilidade lhe pede hoje mais introspecção, lar, família e tudo aquilo que lhe são suas naturais qualidades. A Lua, sua regente, transita através do colorido libriano, lhe pedindo que seja leve, ponderado e busque harmonia nos ambientes pessoais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua sensibilidade lhe faz perceber o mundo à sua volta com mais subjetividade e amor. Verbalize o que sente, mas com diplomacia e equilíbrio. Sua mente estará bem mais intuitiva, trazendo bons insights e ideias profundas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua sensibilidade lhe pede mais aterramento e conexão com o mundo material. Mas lembre-se de buscar isso pelo viés do prazer e não somente pelo da obrigação. Um foco maior em si mesmo e na capacidade de se regenerar, se amar e se cuidar lhe farão bem.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade fica aumentada pela passagem da Lua pelo seu signo (solar ou ascendente). Lembre-se de buscar dentro de si primeiro as respostas, decisões e princípios de sua vida. Busque mais iniciativa e coragem para expandir.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua sensibilidade lhe pede mais introspecção, entrega, conexão espiritual e análise psicológica. Busque viver este lado não material, porém não menos importante da vida. Há mudanças emocionais importantes acontecendo e você deve fluir com o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade lhe leva a se relacionar mais com as pessoas, grupos, amigos e em prol do social e coletivo. Esteja atento a como pode auxiliar mais o mundo à sua volta com equilíbrio. Sensibilidade humanitária, social e planetária em alta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua sensibilidade para o trabalho está aumentada. Busque expandir com estratégia, parcerias e pelo uso de sua sensibilidade. Estará dando tudo de si e se sentindo em casa no trabalho. Este é um período muito produtivo em sua vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade lhe pede busca pelos seus ideias, que expanda, traga visões renovadas às pessoas e vislumbre um futuro mais positivo. Sua expressão emocional pede liberdade, mas sob um colorido de equilíbrio e ponderação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua sensibilidade lhe abre mais para as experiências conjuntas. Partilhe mais do que se passa no seu íntimo com quem você ama. Viva a afetividade e a sexualidade com reciprocidade, troca justa e equidade. Busca pelo profundo com ponderação.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com