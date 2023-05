677

Horóscopo do dia (21/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Gêmeos

O Sol entra em Gêmeos. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossas habilidades comunicativas, o uso do intelecto e capacidade analítica. Esse Sol brilha no sentido de perceber e interagir com seu entorno, buscando comunicação, interação e pluralidade. Bom momento para clareza mental, estudos e tarefas comunicativas no geral.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos 30 dias lhe trazem a vibração da comunicação e intelecto. Terá bastante clareza de suas ideias (mesmo durante o período de Mercúrio retrógrado que se aproxima). Comunicação criativa em alta. Terá capacidade de se expressar com muita clareza e sendo fiel à sua essência. Será um ponto de luz para muitos à sua volta agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os próximos 30 dias lhe trazem vibração e ressonância com o mundo material. Sua mente se alinha muito com as questões materiais e isto se faz ainda mais evidente agora. Viva os prazeres da vida material com alegria, se dê boas coisas. A consciência de seu senso de valor próprio será alta e lhe pede comunicação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Feliz aniversário! O Sol retorna para a posição de seu nascimento. Estes serão dias de muita consciência de si mesmo e de suas naturais qualidades de comunicação, inteligência, perspicácia, curiosidade, flexibilidade e bom humor. Terá muita clareza de quem é, qual seu valor pessoal e como deseja direcionar a própria vida. Se aproprie de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é o último mês antes de seu aniversário. Os próximos 30 dias lhe marcam uma limpeza para o novo ciclo que se aproxima. Busque entender com clareza e racionalidade suas emoções subconscientes que estão sendo limpas e reorganizadas agora. Terá maior comunicabilidade com os sonhos, a esfera psíquica e /ou espiritual.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos 30 dias lhe trazem vibração alternativa, futurista e grupal. Terá maior consciência de seu papel no todo, já que seu regente, o Sol, transita por este setor coletivo do seu mapa. Seu papel é bem comunicativo, servindo de ponte entre as pessoas e comunicando no sentido de trazer a verdade e o que tem de melhor a todos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos 30 dias lhe trazem muita consciência de sua autoridade, liderança, vida profissional e papel de pai ou mãe. Estará brilhando aos olhos do público e será notado por suas capacidades comunicativas e integrativas. O trabalho e o dever retamente cumprido lhe serão grande propósito neste período. Faça o seu melhor no mundo material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos 30 dias lhe trazem grande vibração expansiva e de fé na vida. Este é um período oportuno para novas possibilidades, se arriscar um pouco mais e enxergar caminhos alternativos. A comunicação de sua fé será estimulada. Você tem o papel de instigar o bem pelas suas ideias e isso será forte agora. Se abra para a busca de novas possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos 30 dias lhe trazem a vibração da transformação profunda, seu terreno natural. Terá muita clareza de suas emoções profundas e deve encará-las com racionalidade e mesmo bom humor. Também suas energias afetivas e sexuais são altamente estimuladas. Faça conexão com aqueles lados mais ocultos de si, onde se encontram verdadeiros tesouros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência do outro em sua vida. As vivências conjuntas são estimuladas. O poder das parcerias se faz alto, lhe pedindo comunicação, flexibilidade e adaptabilidade. Também conexão com o lado mais racional, ponderado e equilibrado da vida. Relações como forma de auto aprimoramento e consciência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência do mundo material e seu funcionamento. Terá muita força e brilho para executar suas tarefas e também seu trabalho. O foco em realizar, ordenar, purificar, organizar e otimizar será alto, mas tudo isso carece de comunicação, leveza e mesmo adaptabilidade. Também consciência corporal em alta. Racionalize sua saúde.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos 30 dias lhe trazem plena consciência de si mesmo e seu potencial criativo. Esta fase lhe pede que se volte mais para si mesmo e suas capacidades. Será mais um provedor do que um dependente. Seu brilho se faz muito pelas suas capacidades intelectuais ou comunicativas e isto carece de expressão agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência de suas emoções pessoais, do passado, da família e do lar. Seu papel aqui é de comunicação e integração. Encare este reino emocional com leveza, racionalidade e bom humor. Clareamento de questões com figura paterna. Também necessidade de mais recolhimento; busque mais expansão interna do que externa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com