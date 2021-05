"O rio dos vestidos amarelos", de Marcus Freitas, será lançado sábado

(foto: Impressões de Minas/REPRODUÇÃO)





“O rio dos vestidos amarelos”, segundo romance do escritor Marcus Freitas, será lançado no próximo sábado (22/5), às 11h, em live transmitida pelo perfil da Impressões de Minas Editora no Instagram. A obra se concentra na história do protagonista Romero Puntel. Depois de abandonar a carreira de delegado de polícia e de enfrentar uma crise pessoal por esse motivo, Puntel volta à ativa como investigador particular, motivado pelo assassinato em série de jovens mulheres em Belo Horizonte. O único dado em comum é o fato de todas elas, no momento da morte, usarem vestidos amarelos. A paisagem integra a trama, em especial a destruição e a cobertura “sanitária” das águas que cruzam a cidade, rios que se tornaram canais de esgoto e cujas imagens assombram o investigador e a própria narrativa.





***





Um legista sórdido, uma banqueteira e professora de culinária, um velho investigador cheio de ditados, um punk admirador de Frank Sinatra, um assassino serial apelidado pela imprensa de Homem-Aranha são algumas das personagens ligadas às reviravoltas de Puntel entre ruas antigas e riachos cobertos, cinemas abandonados, casas funerárias, velhas galerias e botequins imemoriais, clipes no computador e fotos de autópsia, cachoeiras de esgoto e cantoras de blues, lixo nas calçadas e entulho na internet. O livro é editado pela Impressões de Minas Editora e traz projeto gráfico de Elza Silveira e Wallison Gontijo. “O rio dos vestidos amarelos” já pode ser adquirido por R$ 50 no site www.impressoesdeminas.com.br, livrarias ou diretamente com o autor, pelo e-mail marcusvfreitas1959@gmail.com.