Fabrício Carpinejar participa de bate-papo sobre livro em homenagem à mãe

O escritor Fabrício Carpinejar é o convidado desta quinta-feira (20/5), às 19h, do Sempre um Papo virtual. Vai falar sobre o livro “Coragem de viver” (Planeta), obra que escreveu em homenagem à mãe, a poetisa Maria Carpi. O encontro terá mediação de Afonso Borges e acesso gratuito, com transmissão no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. No volume, Carpinejar celebra os 30 anos de literatura de Maria, comemorados em 2020. Ao longo de quase 60 textos acompanhados de ilustrações, o autor apresenta memórias antigas e recentes da mãe, transformadas em reflexões e lições de vida. Foi a poetisa quem ensinou o filho a ler quando a escola havia desistido dele, quem o ajudou a criar sua filha quando era universitário e quem comprou parte da edição de seu primeiro livro, sem que ele soubesse. Carpinejar resgata as lições mais importantes que absorveu na companhia da mãe em uma narrativa que emociona.