Confira os participantes de 'No limite' e como será a dinâmica do programa

A mineira Paula Amorim, ex-jogadora de vôlei, que também disputou o ''BBB18'', participa agora do reality gravado no Ceará (foto: Gabriela Nascimento/Divulgação)

Na tentativa de aproveitar o furor gerado pelo "BBB21", que chegou ao fim há uma semana, no último dia 4, depois de cem dias no ar, a Globo estreia nesta terça-feira (11/5) uma nova temporada do "No limite". Considerado o primeiro reality show brasileiro, o programa teve outras quatro edições e retorna com elenco totalmente formado por ex-BBBs. Na tentativa de aproveitar o furor gerado pelo "BBB21", que chegou ao fim há uma semana, no último dia 4, depois de cem dias no ar, a Globo estreia nesta terça-feira (11/5) uma nova temporada do "No limite". Considerado o primeiro reality show brasileiro, o programa teve outras quatro edições e retorna com elenco totalmente formado por ex-BBBs.





As chamadas veiculadas pela emissora adiantam que a aposta no formato é alta. "Nossa paixão por reality começou aqui", diz um trecho da narração. Para quem espera tretas e discussões sobre assuntos em pauta na sociedade – como têm sido as últimas edições do "BBB" –, é provável que o programa decepcione.





"No limite" é um reality de sobrevivência, em que os jogadores testam seus limites físicos e psicológicos num ambiente sem conforto e com recursos limitados.

No primeiro episódio, os 16 participantes desembarcam na fictícia Praia Brava, no litoral do Ceará, e são divididos em dois grupos: Carcará e Calango.





A partir daí, eles cumprem provas de força, raciocínio e estratégia, além de terem que conviver em condições adversas. Para sobreviver, eles precisam agir em equipe e racionar os recursos básicos a que têm acesso.





Sempre às terças-feiras, os times vão encarar duas provas. A primeira é a "Prova de Privilégios", que pode garantir “regalias” para os vencedores, como sacos de dormir, facas ou fósforos. A segunda é a "Prova de Imunidade", que pode garantir a permanência no reality. O time perdedor então se encaminha para o "Portal da Eliminação", local onde será decidido quem deixa o programa, por meio de votação entre os participantes.





O programa terá uma edição especial exibida aos domingos, depois do “Fantástico”, batizada de "No limite – A eliminação". Às quartas, às 21h30, vai ao ar no Multishow uma entrevista com o participante mais recentemente eliminado, falando sobre a experiência e os desafios que viveu no reality.



O sírio Kaysar Dadour, que se destacou no ''BBB18'' e passou a atuar em programas da Globo, é um dos 16 selecionados para %u201CNo limite%u201D (foto: Gabriela Nascimento/Divulgação)



PARTICIPANTES A Globo anunciou que haverá conteúdos exclusivos para o site Gshow e a plataforma Globoplay.





A lista de participantes reúne ex-BBBs de diferentes edições. São eles: André (do "BBB13"), Angélica ("BBB15"), Arcrebiano ("BBB21"), Ariadna ("BBB11"), Carol Peixinho ("BBB19"), Elana ("BBB19"), Gleici ("BBB18"), Gui Napolitano ("BBB20"), Iris Stefanelli ("BBB7"), Jéssica ("BBB18"), Kaysar ("BBB18"), Lucas Chumbo ("BBB20"), Mahmoud ("BBB20"), Marcelo Zulu ("BBB4"), Paula Amorim ("BBB18") e Viegas ("BBB18"). A apresentação ficará a cargo de André Marques. O vencedor recebe R$ 500 mil como prêmio.





A primeira edição de "No limite", apresentada por Zeca Camargo, estreou em 2000. Na época, o prêmio ao vencedor era de R$ 300 mil. Um dos episódios mais emblemáticos foi quando a cabeleireira Elaine Melo chegou a comer olho de cabra em uma das provas.





Com a aprovação da audiência, a Globo apostou alto no programa e fez duas edições seguidas em 2001. A terceira temporada teve sua audiência sugada quando o SBT estreou a "Casa dos artistas", e a emissora carioca deixou de produzir “No limite”.









Arcrebiano, que teve uma tumultuada relação com Karol Conká no ''BBB21'', emenda seu segundo reality este ano (foto: Gabriela Nascimento/Divulgação)

Após oito anos, em 2009, a quarta temporada foi ao ar, novamente com Zeca Camargo como apresentador. Apesar da retomada, o programa teve baixa audiência e não se firmou na grade. Agora, na esteira da febre pelos realities, a Globo resgata "No limite" e, ao trazer de volta participantes do "Big brother Brasil", tenta promover uma extensão do reality mais rentável da TV brasileira.





ALÉM DO LIMITE

Confira outros realities no ar na TV



(foto: Globo/Divulgação)



“MESTRE DO SABOR”

Já que "No limite" não irá ocupar todas as noites da Globo, diferentemente do que ocorre com o “BBB”, a emissora estreou um reality a ser exibido sempre às quintas-feiras. Trata-se da terceira temporada do "Mestre do sabor", que começou a ser transmitida na semana passada. A competição gastronômica é comandada por Claude Troigros e Batista, seu fiel escudeiro. Os 18 cozinheiros e cozinheiras são avaliados pelos jurados Kátia Barbosa, Rafa Costa e Silva e pelo mineiro Leo Paixão.





“POWER COUPLE BRASIL”

No último domingo (9/5), a Record estreou a quinta temporada do "Power couple Brasil", agora apresentado por Adriane Galisteu. No programa, 13 casais ficam confinados em uma mansão e passam por provas que testam sua sintonia. O prêmio final pode chegar a R$ 1 milhão. O reality é exibido de segunda a sábado, a partir das 22h45. Entre os participantes estão Mirela Janis e Yugnir Ângelo, MC Mirella e Dynho Alves, Li Martins e JP Mantovani e Renata Dominguez e Leandro Gléria.