Mandetta: ''O que o deus internet pauta é o que Bolsonaro faz''

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta será o convidado do "#Provoca", nesta terça-feira (4/5), às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. Na entrevista inédita a Marcelo Tas, Mandetta fala sobre diversos assuntos, como a gestão Bolsonaro, seus temores em relação ao coronavírus, o uso da cloroquina, os erros do governo no combate à pandemia e o desempenho de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Mandetta comenta sobre a relação de Jair Bolsonaro com a internet. "O que o deus internet pauta é o que ele faz do outro lado. Ele não vive o mundo real, das pessoas reais, das pessoas que adoecem, dos profissionais de saúde que estão nos hospitais. O Brasil é um dos países que mais perdeu médico, enfermeiro, fisioterapeuta no mundo. Isso não pertence ao mundo dele. O mundo dele é o mundo virtual, é o mundo da internet".





Sobre suas preocupações em relação ao coronavírus e suas variantes, o ex-ministro da Saúde enfatiza: "Há um temor no mundo inteiro de que uma dessas variantes possa ser resistente às vacinas, o que seria uma tragédia. Nós voltaremos todos para a estaca zero. Há um pavor muito grande porque se está vacinando devagar, dos mais velhos para os mais jovens". E ainda revela outro temor: "Ele (vírus) ficar mais transmissível e mais agressivo na infância, a infantilização da doença, o que poderia ser uma outra tragédia". Mandetta ainda comenta sobre o uso da cloroquina: "Quando você dá esse remédio, sabe que 85% das pessoas vão se curar com remédio ou sem o remédio, com uma fita do Senhor do Bonfim ou sem uma fita do Senhor do Bonfim, e é uma delícia tratar uma coisa que 85% das vezes você vai acertar".