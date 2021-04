Atriz Wilma Henriques morre aos 90 anos em Belo Horizonte

Wilma morreu de causas naturais na tarde deste domingo (18/4), em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 28/10/16) Wilma Henriques. A atriz, considerada a primeira-dama do teatro de Minas Gerais, estava em uma casa de repouso em Belo Horizonte e faleceu por causas naturais.



04:00 - 18/04/2021 ''Guardiões - Um conto de cordel'' apresenta lendas brasileiras à criançada Estado de Minas pelo dramaturgo Jair Raso. Emocionado, Raso disse que a atriz chegou a fazer quatro peças dele. Nas redes sociais, ele compartilhou o último trabalho da artista nos palcos: Espelho. Nas cenas, Wilma Henriques resumiu sua paixão. Morreu, na tarde deste domingo (18/4), aos 90 anos,. A atriz, considerada a primeira-dama do teatro de Minas Gerais, estava em uma casa de repouso eme faleceu por causas naturais.A informação da morte de Wilma foi confirmada aopelo dramaturgo. Emocionado, Raso disse que a atriz chegou a fazer quatro peças dele. Nas redes sociais, ele compartilhou o último trabalho da artista nos palcos: Espelho. Nas cenas, Wilma Henriques resumiu sua paixão.









Leia mais: Confira imagens e histórias da atriz Wilma Henriques “E assim, nós dois, trocando juras de amor, numa noite que nunca acaba somos um só coração que bate feliz, feliz até morrer”, disse, na ocasião.





Desde 2015, Wilma estava hospedada em uma casa de repouso no Bairro Planalto, na Região Norte de BH. Ela, que morava em um apartamento no Bairro Floresta, na Zona Leste da cidade, se mudou para o novo local após sofrer uma queda em sua casa. A artista acabou fraturando o fêmur esquerdo e passou por cirurgia.





Pouco antes de ir para o novo local, Wilma disse ao Estado de Minas que queria levar alegria para a casa de repouso.

Informações sobre velório e sepultamento da atriz ainda não foram divulgadas.

TRAJETÓRIA

Primeira-dama do teatro mineiro, Wilma Henriques se destacou nos palcos e na TV de Minas Gerais. Em 1959, apresentou o programa feminino “Espelho”, na extinta TV Itacolomi. Depois, apresentou o programa de entrevistas “O assunto é mulher”, na Globo, a partir de 1962.

Sua casa, mesmo, era o palco. A carreira teatral começou em 1966, em “O macaco da vizinha”, de Joaquim Manoel de Macedo. Wilma dividiu o palco com destaques das artes cênicas mineiras: Eid Ribeiro, Haydée Bitencourt, Arnaldo Brandão, Elvécio Guimarães, Mamélia Dorneles, Marcos Vogel, Jota D’Ângelo, Rogério Falabella e Jair Raso e Paulo César Bicalho.

Destacou-se nas montagens de “Há vagas para moças de fino trato”, “A prostituta respeitosa”, “Dona Beija”, “As mulheres que se odeiam”, “Velório à brasileira”, “Fala baixo senão eu grito”, “Navalha na carne” e “A dama das camélias”, entre outras.

No cinema, atuou em “O menino e o vento”, “O vestido” e “A mulher que sabia demais”, “Ela e os homens” e “Vinho de rosas”.

Atuante em associações de classe, Wilma lutou para o reconhecimento da profissão de atores e atrizes.

Em 2012, a atriz emocionou o público com a peça autobiográfica “A dama desnuda”, escrita por Renato Millani e dirigida por Carluty Ferreira. Contracenava com a jovem atriz Patricia Thomas. “É uma comédia, antes de tudo. É a primeira vez que trabalho com algo assim: participar de um projeto que tem a ver comigo. Mexe muito com as nossas memórias e emoções”, revelou.

Em 2015, ela fechou seu apartamento na Floresta e se mudou para uma casa de repouso na Floresta, depois de fraturar o fêmur. Mas avisou, em reportagem do Estado de Minas, que não abandonaria o ofício. “Quero levar alegria para lá”, afirmou, referindo-se à Casa Lar Viver Melhor.

Wilma dizia que a vontade de ser atriz surgiu quando, ainda menina, entrou no tradicional Cine Brasil (hoje Cine Theatro Brasil Vallourec), na Praça Sete. Subiu pela primeira vez num palco no Colégio Santa Maria, onde estudava, no papel de Joana D'Arc.

Nascida em Conselheiro Lafaiete, em 1931, Wilma Henriques se mudou para Belo Horizonte com a família quando tinha 2 anos. Perdeu o pai aos 14, enfrentou a resistência da família, que não aprovava sua decisão de se tornar atriz, profissão vista com preconceito nos anos 1950. Para ajudar a mãe, foi secretária e datilógrafa do Sesi-MG.

“Não escolhi a profissão por curiosidade, nem buscando fama e muito menos dinheiro. Por isso, minha carreira foi abençoada”, disse ela à revista “Encontro”.

Por várias vezes Wilma Henriques foi premiada como a melhor atriz de Minas Gerais. A artista recebeu a Medalha da Inconfidência, a Comenda do Mérito Artístico da Fundação Clóvis Salgado e a Medalha Santos Dumont.

O ator e dramaturgo Pedro Paulo Cava se despediu da amiga com um depoimento emocionado. “Lá se vai nossa querida Wilma Henriques. Saiu de cena silenciosamente, parou de respirar e o pano se fechou ao final do terceiro ato. Blackout total no teatro. Ouvem-se apenas os aplausos de todos nós”, afirmou.