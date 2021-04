'terralegria', livro de poesia feito peça por peça, tem live de lançamento

“Dobra é a forma elementar do livro, aquilo que o distingue de outros suportes de escrita.” A frase de Michel Melot, em seu ensaio intitulado "Livro", se encaixa bem a “", obra de Wagner Moreira e Mário Vinícius, que será lançada nesta sexta-feira (16/4), às 19h, no Instagram da Impressões de Minas Editora .

O escritor Mário Vinicius (foto: Impressões de Minas/divulgação)

No, a dobra foi usada como um dos elementos constitutivos da edição. Foi realizada à mão, peça por peça, parte por parte. Desse modo, artesanal, contribui na afirmação de cada um dos cantos, tanto em sua diferente configuração quanto no espelhamento das linguagens visual e verbal, reforçando também os diálogos literários como desdobramentos entre textos, contextos e vozes artísticas que se interessam pelo ato de criação."terralegria" agradará o leitor que apreciae aquele que valoriza o processo de edição pensado como um, cujo valor transita entre o afeto e a contemplação. Durante ade lançamento, mediada por Wallison Gontijo, os autores vão falar sobre esse processo de feitura do livro.