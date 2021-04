Horóscopo do dia (08/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Peixes

A Lua Minguante em Peixes nos pede mais recolhimento, espiritualidade e fluidez. Deixe ir e confie no fluxo da vida. Vivência pelo não controle. Saber se entregar Áquilo que é maior que si mesmo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Ocorre hoje uma sensibilidade e espiritualização para você, mas que lhe pede também desapego e fluidez. Lembre-se de criar espaço para a análise psíquica, para as artes, para a fé mística, práticas de meditação, oração e afins. Tudo isto lhe facilitará o estado de entrega e de deixar ir o que for necessário.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua vida social te pede mais amor desinteressado. Use da sua sensibilidade para acolher e amar seus amigos, semelhantes e pessoas necessitadas. Mas tudo isso no seu tempo e disponibilidade. Também pode ser que precise de se desligar mais de redes sociais e interações coletivas. Contribua dentro daquilo que lhe é possível.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu lado sensível e vulnerável se mostra mais do lado de fora. Isso te fortalece no fator humano. Exercer seu trabalho com mais amor também, mas deve ser feito com desapego. Velhas estruturas podem ter de ir agora. Conexão com o trabalho, mas cuidado para não entrar numa onda “workaholic”, se entregando sem limites às obrigações. Use da sua sensibilidade para saber a medida certa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé hoje está sublime, fluida e amadurecendo. A entrega ao divino te fará muito bem, em especial para lhe refazer. A Lua, sua regente, lhe pede mais recolhimento, busca pela sua fé e princípios, mas também desapego de velhas crenças e dogmas que sejam limitantes. Busque fluir naturalmente com a vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade afetiva, sexual e espiritual está ativa, mas também lhe pede discernimento e sabedoria. Cura pela energia sexual vivida como amadurecimento e troca segura. Esse posicionamento também pede transcendência de padrões emocionais adoecidos, se libertando de mágoas, ódios e ressentimentos que somente prendem a ti próprio. Momento de escoar velhas emoções.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Será preciso lidar com as emoções alheias, assim como com aquelas que o outro desperta em ti próprio. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. Velhos padrões emocionais das relações pedem transcendência. Enxergue o outro com mais maturidade e se envolva com sabedoria e naquilo que for realmente necessário.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O mundo material te chama ao serviço amoroso, mas saiba fazê-lo na medida certa e com sabedoria. Use desta sensibilidade no ambiente de trabalho, auxiliando a quem precisa. Sensibilidade também para ouvir seu próprio corpo, deixando ir hábitos nocivos e desgastados. Ótimo momento para transformar hábitos ruins.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua sensibilidade toma o centro do palco. É preciso deixar fluir os sentimentos do seu coração. Mas lembre-se de fazê-lo com sabedoria, maturidade e calma. Saber deixar ir um excesso de importância que se dá. Saiba a justa medida. Cuide de si mesmo d daqueles à sua volta. Sua intuição e visão serão bons guias para si mesmo e para os outros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade te pede introspecção, saindo dos excessos exteriores. Esse movimento para dentro será muito recompensador, pois te conecta às suas necessidades de alma, seus sonhos e desejos mais profundos. Também este trânsito lhe pede desapego do passado, do lado infantil, de questões emocionais e familiares desgastadas e que flua melhor com suas emoções.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está extremamente fluida hoje, portanto permita o fluxo natural de ideias. Enxergue o mundo com mais amor, expresse sua compaixão e carinho através de suas palavras, que serão um alento para quem sofre. Ideias antigas e desgastadas devem ser escoadas. Deixe ir a rigidez e se permita mais flexibilidade mental.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este trânsito lhe pede mais aterramento, calma e pragmatismo. Aprenda a se regenerar acalmando mais seu entorno. Preocupações financeiras e materiais devem ser encaradas com um senso de entrega e de deixar fluir a sensibilidade. Também é um momento que lhe pede sacrifício de certos comodismos e situações cristalizadas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu signo solar (ou ascendente) está amplamente mobilizado hoje. Sua natural sensibilidade é potencializada, mas lhe pede maturação e desapego. Se permita viver essa conexão com este estado de amor divino, cheio de aceitação, caridade, amor universal e entrega. Mas muito disso voltado para dentro antes de tudo. Deixe ir velhos padrões comportamentais.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com