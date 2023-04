Horóscopo do dia (08/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Agir e comunicar

O sextil entre Mercúrio em Touro e Marte em Câncer nos traz facilidade em agir e comunicar. Em especial no comunicar nossos valores e traduzir isso em ações afetivas, de cuidado e amor. Rapidez mental e de agir, mas sob um colorido mais sensível e pragmático.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto auxiliar a Mercúrio. Você tem agido mais baseado em suas emoções, instintos e sensibilidade. Hoje isso se alinha com seu sistema de valores, talentos e pragmatismo. Há uma facilidade em lidar com questões familiares e/ou passadas que envolvam finanças e bens. Também está vibrando mais na prosperidade em seu campo emocional. Busque agir e falar com seu coração e sensibilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande motivação de se comunicar e falar sobre si mesmo e seus valores pessoais. O aspecto a Marte no setor comunicativo amplia muitíssimo esta motivação. Está mais aguerrido em se expressar tal qual é, mas também com flexibilidade e conectado aos instintos. Expresse quem você é com autodomínio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto auxiliar a Marte. O dia de hoje lhe traz fortes ímpetos comunicativos. Está mais aguerrido nos valores e ligado aos seus instintos. Isso se conecta agora com suas questões subconscientes e uma alta permeabilidade neste sentido. Esteja atento ao que fala e como fala. Bem usado, este aspecto lhe facilita comunicar as emoções, mas com realismo e senso prático.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe aumentado o ímpeto de ser assertivo, individual e direto. O aspecto facilitado a Mercúrio lhe facilita expressar toda essa autenticidade nos contextos coletivos. Busque comunicar com os semelhantes de forma valorosa e saiba estabelecer bem claramente seus limites neste sentido.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede que busque suas motivações emocionais e subconscientes, em especial aquelas que tangem sua carreira, autoridade, relações com figuras de autoridade e compromissos. Raivas não trabalhadas pedem reavaliação e comunicação madura, valorosa e realista. Conexão da força espiritual com as realizações materiais e no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto auxiliar a Marte. Sua mente busca agora grandes alturas e possibilidades. Isso é reforçado por um senso de ação alternativa e inovadora. A ação de grupos ou amigos pode lhe facilitar também essa expansão de horizontes e busca por novas possibilidades. Comunicação ética e ação inovadora se auxiliando mutuamente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe facilita agir e sentir conectado à sua sensibilidade. Sua mente sonda suas questões emocionais profundas e isso lhe motiva a agir de forma valorosa, sensível e acolhedora no mundo lá fora, em sua carreira e/ou no uso da autoridade. Busque agir e comunicar com profundidade, seu magnetismo está forte e lhe propicia transformações positivas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto auxiliar a Mercúrio. Você tem buscado novos horizontes, mudanças e expansões. Sua fé lhe leva a agir de forma instintiva e com garra. O aspecto a Mercúrio lhe facilita o diálogo aberto e valoroso com o outro a partir desse forte senso de fé e princípios. Busque libertação nas relações e objetivos em conjunto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe propicia uma equilíbrio entre ação emocional e ordenação do campo material. Há fortes motivações transformadoras que lhe impelem a ter uma rotina mais organizada, valorizar mais seu trabalho e cuidados com a saúde. Forte magnetismo para mudar o campo material a partir do vibracional. Depuração de emoções desafiadoras com realismo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há agora uma forte motivação para agir e comunicar alinhado com sua consciência. Sua mente está focada e centrada em si mesmo, seus valores mais profundos e expressividade. Isso lhe permite entrar no campo dos relacionamentos de forma assertiva, estando inteiro e assertivo no trato com o outro, mas sem precisar ser agressivo. Interações intensas, porém flexíveis.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe propicia forte senso de ação material aliado a uma mente conectada às emoções. Suas motivações de cuidar, amar e fazer algo de valoroso por si mesmo e aqueles à sua volta lhe facilitará muita energia de agir, trabalhar, servir e ser útil. Capacidade de abrir portas e novas possibilidades pelo uso de um forte magnetismo aliado à ação prática.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz necessidade de ser líder, independente e assertivo, mas também comunicando isso aos semelhantes. Busque autenticidade, que está facilitada, para trocar ideias e se expressar. Também sua forte expressividade pede um tanto de flexibilidade e ponderação. Capacidade de estudar e comunicar em alta.

