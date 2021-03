Festival de Violoncelos de Ouro Branco começa hoje, com agenda virtual

O violoncelista e professor Márcio Carneiro é uma das atrações do tradicional evento mineiro de música clássica (foto: Christina Rosa/divulgação)

A partir deste sábado (27/3), a Casa de Música de Ouro Branco realiza o 7º Festival de Violoncelos, encontro anual que reúne violoncelistas de diversos estados e países na cidade mineira. Por causa da pandemia da COVID-19, o evento será realizado em formato virtual. Até 3 de abril, atividades gratuitas e abertas ao público serão transmitidas pelo YouTube. A partir deste sábado (27/3), a Casa de Música de Ouro Branco realiza o 7º Festival de Violoncelos, encontro anual que reúne violoncelistas de diversos estados e países na cidade mineira. Por causa da pandemia da COVID-19, o evento será realizado em formato virtual. Até 3 de abril, atividades gratuitas e abertas ao público serão transmitidas pelo YouTube.





A programação começa às 18h, com o bate-papo de Kênia Libânio, coordenadora da Casa de Música, com Matias de Oliveira Pinto, diretor artístico do festival. A dupla apresentará o projeto por meio de retrospectiva das outras seis edições. Em seguida, serão exibidos concertos que marcaram a história do evento.





“Apesar de sentirmos falta do encontro pessoal, como nos anos anteriores, agora nos interessa a segurança de todos, sem que isso signifique parar de produzir e difundir música”, afirma Kênia Libânio.





Em oito dias, o evento oferecerá concertos, masterclasses, palestras e o Concurso Nacional de Violoncelos.





No domingo (28/3) e na segunda-feira (29), a agenda será voltada para alunos selecionados. “Setenta foram cadastrados como ouvintes e 69 como executantes”, diz Kênia. Nesses dois dias, às 18h, o público poderá acompanhar, via YouTube, apresentações gravadas pelos professores Matias de Oliveira Pinto, Fábio Presgrave, Kayami Satomi, Eduardo Swerts e Marcio Carneiro.

Elise Pittenger, professora da Escola de Música da UFMG, faz palestra na quarta-feira (foto: Acervo pessoal)



Na terça-feira (30/3), começa a programação de palestras abertas ao público. Às 10h, a violoncelista Isabela Alves fala sobre o tema Prática individual do violoncelo. Às 13h30, a violoncelista espanhola Núria Rosa Muntañola conduz a palestra A importância do corpo no estudo do cello.





Na quarta-feira (30/3), as palestrantes são Mariana Amaral, musicista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo (OSM), que vai falar sobre o tema Preparação para audição de orquestra, englobando a rotina de trabalho; e Elise Pittenger, professora da Escola de Música da UFMG, que discutirá as escolhas interpretativas no repertório para violoncelo.





Na quinta-feira (1º/4), a trajetória do violoncelo no Brasil será explicada por Milene Jorge Aliverti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na sexta (2/4), Fred Nable, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, faz a palestra Começando 'tarde' no violoncelo.





As rodadas classificatórias do Concurso Nacional de Violoncelos ocorrerão durante o festival. A final está marcada para sexta-feira (2/4), às 18h. São três categorias, destinadas a musicistas de até 12 anos, de 13 a 19 anos, e acima de 20 anos incompletos.





Como prêmio, serão distribuídos R$ 5 mil e um arco do luthier Renato Casara. “Um violoncelista será escolhido para participar da final do concurso Aldo Parisot, no Rio de Janeiro, como solista da Orquestra Sinfônica Brasileira”, conclui Kênia Libânio.





7º FESTIVAL DE VIOLONCELOS

Deste sábado (27/3) a 3 de abril. Eventos serão transmitidos no canal no YouTube da Casa de Música de Ouro Branco (youtube.com/casademusicadeourobranco). Informações: wwww.casademusica.org e @festivalcelloob (Instagram)





''Apesar de sentirmos falta do encontro pessoal, como nos anos anteriores, agora nos interessa a segurança de todos, sem que isso signifique parar de produzir e difundir música'' Kênia Libânio, coordenadora da Casa da Música de Ouro Branco









PROGRAMAÇÃO

. SÁBADO (27/3)





• 18h – Concerto de abertura





. DOMINGO (28/3)





• 15h – Primeira rodada do Concurso Nacional de Violoncelos

• 18h – Concerto





. SEGUNDA (29/3)





• 18h: Concerto





. TERÇA (30/3)





• 10h – Palestra: Prática individual do violoncelo, com Isabele Alves

• 13h30 – Palestra: A importância do corpo no estudo do cello, com Núria Rosa Muntañola

• 18h – Segunda rodada do Concurso Nacional de Violoncelos





. QUARTA (31/3)





• 10h – Palestra: Preparação para audição de orquestra, englobando a rotina de trabalho, com Mariana Amaral

• 15h30 – Palestra: Escolhas interpretativas no repertório para violoncelo, com Elise Pittenger

18h – Concerto





. QUINTA (1º/4)





• 10h – Palestra: O violoncelo e sua trajetória no Brasil, com Milene Jorge Aliverti





. SEXTA (2/4)





• 10h – Palestra: Começando 'tarde' no violoncelo, com Fred Nable

• 18h – Final do Concurso Nacional de Violoncelos





. SÁBADO (3/4)





• 18h – Concerto de encerramento