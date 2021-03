Stepan Nercessian participa de bate-papo com Antonio Grassi e Paulo Betti

(foto: Arménia Nercessian/divulgação)





O ator Stepan Nercessian é o convidado do Sempre um Papo virtual nesta quarta-feira (24/3) para o lançamento do livro “Garimpo de Almas” (Tordesilhas Livros). Participam da conversa ator e diretor-executivo do Inhotim, Antonio Grassi, e o ator Paulo Betti. A transmissão será a partir das 18h, com acesso gratuito pelo YouTube, Instagram e Facebook do projeto. O romance, que marca a estreia de Nercessian como escritor, fala sobre memória, amor e morte, moldado pelo fluxo de pensamento. A obra retrata a velhice de um homem comum, que acessa suas memórias – reais e fabricadas – para construir um retrato brutal e sincero sobre a experiência da subjetividade humana.