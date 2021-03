Em %u201CCabras da peste%u201D, de Vitor Brandt, o policial Bruceuilis (Edmilson Filho) viaja até São Paulo, onde se alia ao escrivão Trindade (Matheus Nachtergaele) para encontrar Celestina. Filme estreia na próxima quinta (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Um filme policial à brasileira que é contra as armas. A definição, que vem de Matheus Nachtergaele, é certeira para falar de “Cabras da peste”, longa que estreia nesta quinta (18/3) na Netflix. Dirigido por Vitor Brandt, a comédia traz a dupla de atores da série “Cine Holliúdy” em papéis bem diferentes. Um filme policial à brasileira que é contra as armas. A definição, que vem de Matheus Nachtergaele, é certeira para falar de “Cabras da peste”, longa que estreia nesta quinta (18/3) na Netflix. Dirigido por Vitor Brandt, a comédia traz a dupla de atores da série “Cine Holliúdy” em papéis bem diferentes.





Edmilson Filho é Bruceuilis, um policial mestre em artes marciais de Guaramobim, fictícia cidade do interior do Ceará. Um dia, por descuido, ele perde o patrimônio local, a cabra Celestina, que vai parar em São Paulo com um traficante que esconde as drogas em pacotes de rapadura. Viaja para o Sudeste e lá acaba se unindo a Trindade (Matheus Nachtergaele), um covarde escrivão da polícia colocado para escanteio depois de ter sido responsabilizado pela morte de um colega valentão.





“Esse filme é um encontro das diferenças, eu e o Edmilson. Esse Brasil que se abraça, Norte e Sul que se encontram”, diz o ator paulista. Já o cearense, mestre em taekwondo, nadou de braçada para fazer o personagem, policial de uma família em que todos foram inspirados em atores de filmes de ação (Bruceuilis tem até uma irmã de nome Mel, de Melgibsa).





“Como filme de ação brasileiro tem orçamento que não chega aos pés dos americanos, a gente tinha uma preocupação de fazer a coisa do ‘uau’ com cada cena. Então as coreografias trazem um grande mix, com golpes de boxe, kung fu, caratê, para entregar o melhor para a câmera”, diz Edmilson.





“Cabras da peste” traz uma colagem de referências que qualquer fã de filme de ação – de Bruce Lee a Vin Diesel – vai encontrar. Mas também se pauta muito pelos buddy cop, estilo de filmes e séries com tramas que envolvem dois personagens diferentes e conflitantes que são obrigados a trabalhar juntos para resolver um caso.





Aqui, no caso, Bruceuilis é puro instinto, enquanto Trindade, sempre nervoso, tem que vir a reboque. “Usei todas as referências que se pode imaginar, pois comecei nas artes marciais por causa de Bruce Lee. Quando recebi a proposta do filme, meu sonho virou realidade, pois uso luta e comédia”, diz Edmilson.





“Pensei nos palhaços complementares: Oscarito e Grande Otelo, o Gordo e o Magro, Didi e Dedé. Para mim foi uma posição nova, pois se pegarmos ‘O auto da compadecida’ (2000), com João Grilo e Chicó (Selton Mello), sou eu a ação, o Chicó está sempre mais parado, com preguiça. Aqui é um pouco a inversão disto, eu sou mais reativo”, acrescenta Matheus.





Edmilson não se considera roteirista, mas dá seus pitacos. “Sou um ‘enfuleirador’ de roteiro, coloco piadas, nossa fuleiragem”, ele diz. E há momentos realmente engraçados – atenção para as várias versões da canção “Fico assim sem você”, de Claudinho e Buchecha. Além da dupla, o elenco traz vários nomes do humor, como o cantor Falcão, a atriz Letícia Lima (ex-Porta dos Fundos) e Leandro Ramos (Choque de Cultura).





A parte nordestina do filme foi rodada em Guanacés, distrito de Cascavel, cidade a uma hora e meia de Fortaleza. Foi também o mesmo local onde “O shaolin do sertão” (2016), outro sucesso protagonizado por Edmilson, foi rodado. “Cabras da peste” foi filmado em 2018 e teria chegado aos cinemas, não fosse a pandemia, no meio de 2020.





“Vamos assistir ao filme da melhor maneira possível dentro do cenário que estamos vivendo. Não é um filme que precise da tela grande para acontecer em seu esplendor”, comenta Matheus, acrescentando que não tem Netflix (pouco usa a internet) e vai assinar a plataforma por causa do lançamento do longa.





“CINE HOLLIÚDY”

Neste momento Edmilson e Matheus estão às voltas com Francisgleydisson e o prefeito Olegário, seus respectivos personagens em “Cine Holliúdy” – a segunda temporada da série global está sendo rodada de segunda a sábado. “Não sei se o roteiro do filme foi escrito antes ou depois da série, mas considero ‘Cabras da peste’ fruto do nosso encontro em ‘Cine Holliúdy’. Estamos gravando agora todas as cenas sem aglomeração, com todos os cuidados e indo na medida em que a pandemia nos permite. É muito bonito ‘Cabras da peste’ estar estreando quando a gente está fazendo a segunda temporada”, comenta Matheus.





“Cabras da peste” tem forte vocação de público. Seus protagonistas sonham com uma sequência. “Pode ser uma parte dois ou uma minissérie. O que vier para Bruce e Trindade estou disposto a fazer”, comenta Edmilson. “Acho que dá para fazer muita coisa divertida e delicada com os personagens, inclusive salvar uma espécie animal por filme”, conclui Matheus.





CABRAS DA PESTE

Estreia: quinta-feira (18/3)

Netflix