Na era do isolamento social, artistas investem em trabalhos conjuntos

A paraense Gaby Amarantos, que já fez parceria com Duda Beat e acaba de lançar single com Jaloo, terá a participação do mineiro Baka em seu próximo disco. ''Vai ter um pouquinho de mineirice. É como se fosse um pão de queijo com açaí ou com tacacá, digamos assim%u201D, avisa (foto: RODOLFO MAGALHÃES/Divulgação)

Amigos há pelo menos oito anos, Gaby Amarantos e Jaloo têm história para contar. Conterrâneos, os artistas paraenses se conheceram quando ela atendeu a um pedido de entrevista dele, que estava produzindo um trabalho de conclusão de curso sobre tecnobrega. Pouco tempo depois, eles já estavam se esbarrando como colegas de profissão em festivais e casas noturnas. Mais recentemente, os dois se tornaram parceiros musicais recorrentes, e a boa relação fez com que Gaby convidasse Jaloo para produzir seu próximo trabalho.





''No nosso primeiro encontro, a gente trocou uma ideia tão linda, foi uma conexão tão amorosa'', relembra ela. ''Ele chegou todo tímido, me abraçando, dizendo que 'Treme', meu primeiro álbum, tinha sido relevante na vida dele. Depois, eu o reencontrei já em São Paulo, no meio do hiato em que passei à procura de produtores musicais. Todo um sofrimento envolvido. E aí me veio o nome dele, que é um dos artistas mais criativos da nossa música.''





Lançado em 2012, ''Treme'' marcou Jaloo de tal maneira que ele regravou, em seu disco de estreia, ''#1'' (2015), a música ''Chuva'', também presente no álbum de Gaby. Para seu segundo disco, ''ft'' (2019), ele deu um passo a mais e convidou a artista para um dueto na música ''Q.S.A.''.



''É muito estranho você, enquanto artista que tem uma sonoridade específica, tentar produzir uma faixa com alguém que não sabe o que é uma guitarrada, um carimbó, nunca esteve numa festa de aparelhagem, que só olha para o mercado e só pensa em números, que não tem essa conexão com o Brasil musical e estético em que eu acredito'' Gaby Amarantos, cantora





INÉDITA





Gaby explica que tem uma grande afinidade estética e sonora com Jaloo, o que facilita na hora de trabalhar. ''É muito estranho você, enquanto artista que tem uma sonoridade específica, tentar produzir uma faixa com alguém que não sabe o que é uma guitarrada, um carimbó, nunca esteve numa festa de aparelhagem, que só olha para o mercado e só pensa em números, que não tem essa conexão com o Brasil musical e estético em que eu acredito'', pontua.





Por outro lado, ela diz que “é libertador estar produzindo com alguém que sabe o que você está falando e transforma seus desejos musicais em realidade. Nem precisava ser alguém especificamente do Pará. Já trabalhei com produtores internacionais que sacam o que é o tecnobrega e o brega-funk. Captam o que está acontecendo nas periferias. É muito bom ter alguém que entende a sua língua''.





Adepta das parcerias, Gaby Amarantos já trabalhou com uma gama bastante diversa de artistas, como Fernanda Takai, Seu Jorge, Dona Onete, Johnny Hooker, Aíla e Maderito. Seus dois singles mais recentes, ''Xanalá'' e ''Vênus em escorpião'', também contaram com presenças de peso. O primeiro, lançado em 2019, é fruto da parceria com Duda Beat. Já o segundo, de novembro de 2020, foi feito com Ney Matogrosso e Urias.





Segundo a cantora, essa lista de artistas representa ''o Brasil musical e estético'' em que ela acredita. ''Colaboro com pessoas que amo e cujo trabalho admiro. É um luxo poder colaborar com artistas de formas livres. É o prenúncio de um movimento de música tropical pop'', avalia.





''Essa galera está fazendo música criativa, de forma independente, com sotaque, mostrando um Brasil que é colorido. Eles trazem as nuances do Norte e do Nordeste, mostrando que a gente é esse país continental e que não dá para ter uma visão 'sudeste-cêntrica' de tudo'', conclui.





Um desses artistas é o mineiro Baka, integrante da banda Rosa Neon, com quem Gaby também colabora em seu próximo disco. ''Vai ter um pouquinho de mineirice. É como se fosse um pão de queijo com açaí ou com tacacá, digamos assim'', brinca, antes de tecer elogios ao novo parceiro. ''Ele é um menino incrível, talentosíssimo, que eu conheci através do Jaloo.''





No dia em que ''Tchau'' foi lançada, Gaby Amarantos foi até suas redes sociais para deixar um recado para os fãs. ''Sou artista independente'', publicou ela, no Twitter, sob a justificativa de que o público imaginava o contrário.





''Sempre fui minha própria empresária e, quando ainda estava em Belém, fechava meus próprios shows com os contratantes'', conta. ''Esse crescimento da minha carreira, com as pessoas me vendo em programas de TV, fazendo publicidade, pode confundir, mas eu sigo independente.''





Desde 2018, ela integra o programa ''Saia justa'', da GNT, ao lado de Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Pitty.





Ser independente, que significa que ela não está sob o guarda-chuva de uma gravadora, ainda que tenha passado pela Som Livre, tem prós e contras. A grande vantagem, segundo Gaby, é a liberdade.





''A gente é quem faz tudo. Não tem um mecanismo por trás. O corre é diferente, mas tem mais liberdade. É por isso que a gente consegue algumas loucuras. É um trabalho coletivo, com muita gente envolvida, mas é um trabalho lindo.''









TCHAU

• De Gaby Amarantos e Jaloo

• Independente

• Single disponível nas plataformas digitais





AFINIDADES ELETIVAS

Confira exemplos recentes de artistas que uniram seus talentos







''TERAPIA'', DE LUNA FRANÇA E TIÊ

»A cantora, compositora e produtora musical Luna França prepara a chegada de seu primeiro álbum autoral neste ano de 2021. ''Terapia'' é o segundo single do trabalho e conta com a participação da cantora Tiê.

»Sincera, a letra fala sobre uma perda, encarada não com tristeza, mas antes com aceitação, de forma debochada. ''Te ver mal me faz tão mal, meu bem/ Te ver bem, também'', diz um dos versos da canção.

»A música sucede ''Minha cabeça'', lançada em novembro de 2020 para anunciar o álbum inédito produzido por Luna França com André Whoong e mixado por Tó Brandileone.





TERAPIA

• De Luna França e Tiê

• Independente





• Single disponível nas plataformas digitais









''FICA PRO CAFÉ'', DE RENEGADO E VÁRIOS ARTISTAS

»Com o single ''Fica pro café'', parceria com a cantora gaúcha Mih, o rapper mineiro Flávio Renegado anuncia seu sexto álbum, ''1221''.

»Repartido em 12 singles, gravados com 12 convidados, o álbum só estará disponível na íntegra em dezembro, quando o último single chega às plataformas digitais.

»Além disso, a reunião das capas das 12 músicas formará a imagem de capa do trabalho.





FICA PRO CAFÉ

• De Renegado e Mih

• Independente

• Single disponível nas plataformas digitais











''CHICO CHICO & JOÃO MANTUANO'',

DE CHICO CHICO E JOÃO MANTUANO

»Amigos desde a época de escola, Chico Chico e João Mantuano decidiram celebrar os anos de amizade em parceria musical no álbum ''Chico Chico & João Mantuano'', recém-lançado nas plataformas digitais.

»Resultado de três anos de trabalho, o disco é composto por 12 faixas conduzidas pelos violões da dupla.

»Com esse registro, Chico Chico concretiza uma nova parceria. Depois de seu álbum de estreia, ''2x0 Vargem Alta'' (2015), ele lançou ''Onde?'' (2020), junto com Fran Gil.





CHICO CHICO & JOÃO MANTUANO

• De Chico Chico e João Mantuano

• Independente





• Disponível nas plataformas digitais

A conexão entre os artistas ganhou reforço com a chegada do single ''Tchau'', lançado nas plataformas digitais no último dia 25 e que fala sobre uma relação tóxica. Desta vez, a cantora é a anfitriã na música inédita, que também chegou com um videoclipe divertido, dirigido por João Monteiro.Ouça "Tchau":