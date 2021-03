Sidney Magal revela como era a vida antes da fama

(foto: Comedy Central/DIVULGAÇÃO)







"Um clássico que nunca envelhece." Sidney Magal é o convidado desta segunda-feira (1º/3) de “A culpa é do Cabral”, às 22h, no Comedy Central. "O nosso sangue ferve por ele", declarou Cambota. Magal, por sua vez, revela admiração pelo trabalho da Pedra Letícia (a banda do humorista) e elogia todos os comediantes, um por um. Considerado o convidado mais educado de todas as temporadas, o cantor fala sobre sua vida antes da fama, revela que ganhou medalha de honra ao mérito quando serviu o Exército e conta sobre quando abriram uma parede, em uma loja no shopping, para ele escapar de uma turma de fãs. Ele ainda participa dos quadros “Ferve ou não ferve” e “Eu nunca”.

(foto: GLOBO/REPRODUÇÃO)

“SÍTIO DO PICAPAU AMARELO”

A primeira versão do “Sítio do Picapau Amarelo” estreia nesta segunda-feira ((1º/ 3), às 10h, no Viva. Sucesso na Globo entre 1977 e 1986, o programa adaptado da obra do escritor Monteiro Lobato traz as aventuras de Narizinho, Pedrinho, da boneca Emília, do Visconde de Sabugosa, da Dona Benta, da Tia Nastácia, da Cuca e do Saci Pererê.

(foto: Gerard Giaume/Divulgação)

GIL E CONVIDADOS

Artistas se reúnem no canal de Gilberto Gil no YouTube para celebrar os 456 anos do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (1º/3), a partir das 21h30, com renda revertida para a APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Tendo como cenários o Museu de Arte Moderna, a Praça Mauá, o Morro da Conceição e o Aterro do Flamengo, o evento chama a atenção para o combate à COVID-19 nas aldeias da Amazônia e, numa live de duas horas de duração, o público poderá ter acesso, gratuitamente, a uma série de depoimentos, vídeos e apresentações, incluindo a canção “Aquele abraço”, de Gilberto Gil, e o lançamento da música “Do guarani ao guaraná”, com o cantor baiano acompanhado de Lenine, DJ MAM, Rodrigo Sha e o Coral Guarani Tenonderã.

“POLLY POCKET”

Novos episódios de “Polly Pocket” desembarcam nesta segunda (1º/3), ao meio-dia, no Discovery Kids. A série aposta em enredos repletos de magia, num universo de fantasia e cor, onde os conflitos são resolvidos com alegria e amizade. A nova safra continua a acompanhar a menina cujo nome dá título à série em suas aventuras por um mundo em miniatura. Polly tem um medalhão encantado e, com a magia dele, pode encolher e ficar com apenas alguns centímetros de altura. O pingente foi um presente da avó de Polly, e sua poderosa magia funciona também para as amigas inseparáveis da garota, Lila e Shani.

(foto: Music Box Brazil/divulgação)

YAMANDU COSTA

“Histórias do violão”, com Yamandu Costa, estreia nesta segunda-feira (1º/3), às 21h30, no Music Box Brazil. O violonista percorre cidades do Japão, Espanha e América do Sul para registrar, em nove episódios, a tradição do instrumento, que está presente da música clássica à popular em diferentes nacionalidades. Gravada no formato “sem roteiro”, a série transita por imagens de músicos amadores e profissionais, fábricas e lojas tradicionais e redutos de apresentações. Em Cuenca, cidade espanhola suspensa por rochas, por exemplo, Yamandu dedilha um modelo clássico da marca Vicente Carrillo produzido algumas horas antes. O poderoso equilíbrio entre baixos e agudos só poderá ser alcançado com o envelhecimento do instrumento.

MOSTRA PANDÊMICA

A “Mostra pandêmica – Encontros performativos sobre criação virtual” começa nesta segunda ((1º/3) e segue até sábado (6/3) com programação on-line e proposta de refletir diferentes procedimentos de criação e a construção de novas possibilidades de experiências teatrais. Cada encontro, sempre às 19h, com transmissão no canal do YouTube do Pandêmica Coletivo, terá uma temática relacionada a diferentes ofícios do fazer teatral. A programação gratuita começa com debate entre Marcio Abreu, Henrique Fontes e Tainah Longras.

(foto: Arquivo O Cruzeiro/EM %u2013 20/7/1971)

RESIDÊNCIA SARAVAR

A partir desta segunda (1º/3) até sexta (5/3), artistas participantes do Residência Artística Saravar vão se encontrar na região rural de Altamira, em Nova União, cumprindo as medidas de segurança e distanciamento social, conforme protocolo vigente de enfrentamento à COVID-19. Em meio à natureza, elas encerrarão a residência compartilhando as criações nascidas dessa experiência. A artista plástica e videomaker Zi Reis será responsável pelo registro audiovisual. A Residência Artística Saravar é um projeto independente no qual mulheres de diferentes áreas da arte se debruçam sobre a obra de uma artista de referência – nesta primeira edição, a escolhida é Clementina de Jesus. Cantora que deu voz à ancestralidade africana por meio de suas músicas, Clementina inspirou o trabalho de oito mulheres imersas nessa pesquisa coletiva. Mais informações pelo Instagram @saravar.arte.

(foto: Music Box Brazil/divulgação)

BARÃO VERMELHO

Em “Barão Vermelho: Por que a gente é assim?”, a história de uma das bandas icônicas do rock nacional, precursora do movimento que mais tarde veio a se chamar BRock. O documentário, que vai ao ar nesta segunda-fira (1º/3), às 22h, no Curta!, traz depoimentos de Frejat, Guto, Dé Palmeira, Maurício, Sergio Serra, Peninha, Fernando Magalhães, Rodrigo Santos e Dadi Carvalho, nas diferentes formações da banda. Entre as imagens, os primeiros ensaios, filmados em super-8; o show no Teatro Ipanema, em 1983; os ensaios e shows no Circo Voador, emblemática arena de shows dos anos 1980; e apresentações nos programas do Chacrinha e do Raul Gil. A direção é de Mini Kerti.