Final da décima temporada de 'The walking dead' vai ao ar neste domingo

Última parte da décima temporada estreia neste domingo. Série terá mais um ano completo, com 24 episódios (foto: STAR/DIVULGAÇÃO)

Dez anos mais tarde, os fãs de "The walking dead" que continuam acompanhando a saga criada por Robert Kirkman sabem como ninguém o que é ter paciência. Somente neste domingo (28/2) estreia a última das três partes da décima temporada. Simultaneamente com os EUA, os canais Star exibem o episódio "Home sweet home".





A sinopse oficial entrega pouco. Maggie está de volta, para grande desgosto de Negan. E está mais forte, pois teve que superar muita coisa para manter a si própria e o filho vivos. Quando seu passado torna a alcançá-la, Daryl e Maggie, inesperadamente, lutam contra uma ameaça desconhecida.





Este é o 17º episódio do ano 10 de "TWD", que começou em 2019, prosseguiu no ano passado (e foi interrompida pela pandemia do novo coronavírus, claro) e será concluída com seis episódios neste início de 2021.





Os seis episódios encontrarão os sobreviventes tentando se recuperar após a grande destruição dos Whisperers. Os anos de luta pesam sobre eles, enquanto traumas passados vêm à tona. Já no episódio do domingo seguinte (7/3) Daryl, ao encontrar uma velha cabana, vai reviver uma memória difícil de quando ele se separou do grupo após o desaparecimento de Rick. Iniciados entenderão.





A série terá ao todo 11 temporadas. Mas os zumbis e os humanos que ainda restam por aqui ainda ficarão ativos por bastante tempo, já que a temporada final terá 24 episódios, que serão exibidos neste ano e no próximo.





THE WALKING DEAD

• A terceira parte da décima temporada estreia no domingo (28/2), às 23h30, no Star Channel e no Star Hits 2. A partir de 14 de março, a exibição dominical será às 22h30