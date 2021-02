Autores de 'Torto arado' e 'Tudo é rio' participam de lives

Itamar Vieira Junior e Carla Madeira vão falar sobre "Torto arado" e "Tudo é Rio" (foto: Livraria da Vila/DIVULGAÇÃO)

continua realizando lives combrasileiros em suas redes sociais. Nesta quinta-feira (25/2), às 19h, a “#livecomavila” será com. O autor falará sobre(Editora Todavia), vencedor do Prêmio Leya, em 2018, e dos prêmios Jabuti (categoria melhor romance) e Oceanos, em 2020. Aclamado pela crítica e pelo público , a obra se passa nas profundezas do sertão baiano, narrando as histórias vividas pelas irmãs Bibiana e Belonísia. Tudo começa quando elas encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Um acidente faz com que suas vidas estejam para sempre ligadas — a ponto de uma precisar ser a voz da outra.Formado em geografia e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, Vieira Junior desenvolveu um estudo sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. Há 15 anos tua no Incra, experiência que lhe possibilitou compreender questões agrárias se aproximar de populações tradicionais, trabalhadores do campo e conflitos de terra.