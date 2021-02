Billie Eilish faz pré-estreia de seu filme nesta quinta (25/02) no YouTube

Billie Eilish e seu irmão Finneas preparam o lançamento de um novo álbum. Em 2020, a cantora faturou cinco Grammys. Ela iniciaria uma mundial, quando veio a pandemia (foto: AppleTV/Divulgação)

Desde que estourou com o single ''Bad guy'', em 2019, Billie Eilish é uma figura que desperta a curiosidade dos fãs de música pop. Não é todo dia que uma jovem de 18 anos passa semanas na lista de mais ouvidos da Billboard, grava a música-tema do novo filme da franquia ''007'' e conquista as quatro principais categorias do Grammy – álbum do ano, gravação do ano, canção do ano e artista revelação. Afinal, o que há por trás desse fenômeno que tem causado tanto impacto na indústria musical?





documentário ''The world’s a little blurry'' busca responder. Dirigido por R. J. Cutler, o filme narra a ascensão da cantora e compositora norte-americana e mostra um pouco de sua vida pessoal e em família. A estreia está programada para esta sexta-feira (26/2), na Essa é uma das perguntas às quais o''The world’s a little blurry'' busca responder. Dirigido por R. J. Cutler, o filme narra a ascensão da cantora e compositora norte-americana e mostra um pouco de sua vida pessoal e em família. A estreia está programada para esta sexta-feira (26/2), na AppleTV+ e em cinemas selecionados.













Assista ao trailer:



''The world’s a little blurry'' – ou “O mundo está um pouco embaçado”, em tradução livre – é um dos versos da música ''ilomilo'', presente no álbum ''When we all fall asleep, where do we go?'' (2019). De acordo com o que foi divulgado até aqui, a gravação do disco é o ponto de partida do documentário.





QUARTO

Em um dos trechos liberados com antecedência, Billie Eilish aparece sentada na cama de seu quarto enquanto grava uma das canções do trabalho. Quem está ao lado dela é Finneas O’Connell, seu irmão e parceiro de trabalho, responsável por produzir a grande maioria das músicas lançadas pela artista.





Ao ver o resultado das filmagens, ela contou que se emocionou. ''Estávamos na minha sala de estar. Eu estava, tipo: 'Não, ninguém tem permissão para ver até eu assistir a tudo'. Porque algumas cenas vão me deixar mortificada, eu sei'', escreveu ela nas redes sociais. ''Tive dor de estômago o dia todo, mas chorei de alegria por muito tempo. Não imaginava que alguém seria capaz de capturar exatamente a realidade do momento de uma forma tão linda e íntima.''





Em entrevista à revista "Vanity Fair", Billie caracterizou como ''brutal'' lembrar de algumas passagens de sua vida durante as filmagens. ''Eu passava pelo inferno em certas partes da minha vida e não tinha ideia de que alguém via isso. O fato de que eles têm uma filmagem e você pode ver minhas emoções...''





Ela comparou suas sensações ao último episódio da série “The office”, “quando Erin (Ellie Kemper) estava tipo: 'Como você fez isso? Como você realmente entendeu como nos sentimos e o que estávamos fazendo? Como você fez isso?'''.





A cantora contou ainda que "costumava assistir a esse episódio e pensava: seria incrível se alguém fizesse isso e eu pudesse assistir novamente a certas partes da vida de uma perspectiva diferente. E eu consegui!''





O que não foi barato. Segundo o The Hollywood Reporter, a AppleTV desembolsou cerca de US$ 25 milhões – aproximadamente R$ 150 milhões – para adquirir os direitos do filme.





PANDEMIA

O documentário também chega aos cinemas. Em BH, ele entra em cartaz no Cinemark do BH Shopping, do Diamond Mall e do Pátio Savassi.









Ouça:



''The world’s a little blurry'' soa como uma espécie de despedida do álbum que tornou Billie Eilish um fenômeno internacional. Impossibilitada de finalizar a turnê ''Where do we go?'' – que incluía dois shows no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro –, a cantora e compositora aproveitou o período de quarentena para mergulhar na produção de seu segundo trabalho.





Em entrevista ao ''The late show'', ela afirmou que o disco é fruto da pandemia, mas não é sobre a pandemia. ''Eu não sei se eu teria feito o mesmo álbum – ou, na verdade, se eu teria feito qualquer álbum – se a COVID-19 não tivesse acontecido. Isso não significa que meu disco seja sobre a COVID-19, mas quando as coisas são diferentes na sua vida, você se torna uma pessoa diferente também. É simples assim. Eu tenho que agradecer à pandemia por isso, mas só por isso!''





Apesar de não ter dado mais detalhes sobre o disco, ela confirmou que o trabalho foi produzido com Finneas. ''Há alguns momentos inesperados, momentos em que eu uso alguns truques diferentes. Eu me guiei simplesmente pelo que achava que soava bem.”





“BILLIE EILISH: THE WORLD'S A LITTLE BLURRY”

O filme estreia nesta sexta (26/2) na AppleTV , na sala 10 do BH Shopping (às 19h15), na sala 6 do Diamond Mall (às 19h20) e na sala 2 do Pátio Savassi (19h20).





